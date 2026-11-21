Le ultime notizie di Ragusa e provincia in tempo reale: cronaca, incidenti, Comuni, sanità, meteo e allerte, aggiornate minuto per minuto dalla redazione di RagusaOggi.
- Basket, la Meerkat Scicli batte Paternò 68-53 senza Miljkovic: Conti ne fa 27di Pinella Drago
- Vittoria, Giansalvo Cannizzo torna con «Oups, I did it again»: inaugurazione sabatodi Michele Barbagallo
- Virtus Ragusa supera Sora 91-83 al PalaPadua: Lanzi 23, Fabi 22, Peterson decisivodi Enzo Scarso
- Frigintini, doppietta di Drago: colpo a Canicattini, secondo successo esterno di filadi Michele Barbagallo
- Calcio ibleo, Ragusa e Modica ko. Il Santa Croce Soccer vince il derby e resta primodi Michele Barbagallo
- Vento di burrasca nel Ragusano: lunedì raffiche forti sulle coste e mare agitatodi Michele Barbagallo
- Acate, sei nuove specialità mediche dall’Asp: avvio previsto da dicembredi Michele Barbagallo
- Arrampicata, tre medaglie per la Red Rock Ragusa a Palermo: oro a Nina Schininàdi Michele Barbagallo
- A torso nudo sul corso alle 4 del mattino: notte di danni a Pozzallo, arrivano i carabinieri (VIDEO)di Enzo Scarso
- Ragusano tra Harry e 46 gradi: la Sicilia è seconda in Italia per eventi estremidi Redazione
- Smartphone e bambini, Ragusa ha aderito ai Patti Digitalidi Michele Barbagallo
- Incidente al Rally del Barocco a Ragusa: auto fuori strada, prova sospesa. VIDEOdi Michele Barbagallo
- Ispica su Rai Uno, la Messa dall’Annunziata e la città in vetrina in tutta Italiadi Michele Barbagallo
- Modica, a Zappulla e San Filippo due bus al giorno e una discarica con amiantodi Cinzia Vernuccio
- Scuole iblee, solo 34 edifici su 215 hanno l’agibilità registrata: i dati sono fermidi Antonio Casa
- Modica, ritrovata Bianchina! La cagnolina di quartiere sta bene, decisiva la segnalazione di due ragazzinedi Cinzia Vernuccio
- Perché nessuno si è fermato? Il ragazzo a terra al PalaPadua e lo specchio di una comunitàdi Enzo Scarso
- Ragusa, cartelle per le multe del 2023: la Polizia locale apre uno sportello dedicatodi Enzo Scarso
- Modica, la vecchia strada per Marina piena di buche: 170 mila euro per rifare l’asfaltodi Enzo Scarso
- RagusaOggi ti dà il buongiorno: le notizie di Ragusa nella tua email e su WhatsAppdi Enzo Scarso
- Scicli, Mangrovia coltiva verdure senza terra: acqua riusata e solo ciò che servedi Enzo Scarso
- Cava Gonfalone e castello di Comiso, a guidare le visite FAI saranno gli studentidi Michele Barbagallo
- Case scelte dagli stranieri, Ragusa tra le cinque città siciliane più cercatedi Michele Barbagallo
- Comiso, paletti sulla strada della Pagoda della Pace. La sindaca: «È un abuso»di Francesca Cabibbo
- Vittoria-Nebros, attacco in emergenza al «Gianni Cosimo». Torna l’ex Lucarellidi Francesca Cabibbo
- Drone su Sigonella, base in allarme per tre ore: indagano i carabinieridi Michele Barbagallo
- Rugby, il XV del Sud-Est cerca il riscatto: domenica il derby con Palermo in Serie Bdi Michele Barbagallo
- Ragusa, al Teatro Badia «Il tuono dell’amore» per Calda Lana Solidale del Vo.Cri.di Redazione
- Ragusa, scippo sul ponte di via Roma: donna derubata da due uomini in monopattinodi Michele Barbagallo
- Ragusa, il sottopasso della stazione prende forma: bus e treni più vicinidi Michele Barbagallo
Enzo Scarso
# Enzo Scarso – Biografia **Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio. Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it. Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare. La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano. Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio. Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni