Virgo Fidelis a Ragusa: i Carabinieri ricordano anche gli orfani dell’Arma

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Il 21 novembre, per i carabinieri, non è una data qualunque. A Ragusa l’Arma ha celebrato oggi la «Virgo Fidelis», la sua patrona, e insieme la «Giornata dell’Orfano», dedicata ai figli dei militari morti. La messa si è tenuta nella parrocchia San Francesco d’Assisi, in piazza Cappuccini, celebrata dal vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, su invito del comandante provinciale, il colonnello Carmine Rosciano.

In chiesa c’erano le autorità civili e militari della provincia, gli ufficiali e una rappresentanza di marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri del Comando provinciale, con il presidente e alcuni soci della sezione di Ragusa dell’Associazione nazionale carabinieri. Durante la funzione è stata letta la «Preghiera del Carabiniere»; il colonnello Rosciano ha poi preso brevemente la parola.

Una patrona scelta nel 1949

Fu Pio XII, nel 1949, a proclamare la Vergine Maria patrona dell’Arma con il titolo di «Virgo Fidelis», richiamando il motto dei carabinieri, «Nei secoli fedele». La festa venne fissata al 21 novembre, giorno in cui la Chiesa ricorda la Presentazione di Maria al Tempio. È un appuntamento che a Ragusa si rinnova ogni anno: lo avevamo raccontato anche nell’edizione del 2025 e in quella del 2024.

Gli orfani dei militari, un aiuto fino alla fine degli studi

Dal 1996 la ricorrenza coincide con la Giornata dell’Orfano. A sostenere i figli dei militari scomparsi è l’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei carabinieri, l’Onaomac, nata il 15 maggio 1948. Oggi segue circa 1.150 ragazzi: a ciascuno versa un contributo periodico, diverso a seconda dell’età, fino alla conclusione degli studi, mentre per gli orfani con disabilità l’assistenza dura tutta la vita.

A finanziare l’Opera sono soprattutto gli stessi carabinieri, con contributi volontari versati con regolarità dai militari in servizio di ogni grado. Una solidarietà che parte dall’interno dell’Arma e che, in un giorno come questo, diventa anche il senso della festa. foto di Salvo Bracchitta

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