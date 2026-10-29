Calcio ibleo, risultati e classifiche

Risultati, calendario, classifiche e marcatori dei campionati in cui giocano le squadre della provincia di Ragusa, dalla Serie D alla Terza categoria, più il calcio a 5. Per ogni squadra iblea l’ultima partita giocata e la prossima. Le tabelle si aggiornano da sole a ogni risultato; nei risultati si possono scorrere le giornate. Dati di Tuttocampo.it.

Vai a: Serie D, girone I · Eccellenza, girone B · Promozione, girone D · Prima categoria, girone F · Seconda categoria, girone G · Terza categoria, girone B (Siracusa) · Calcio a 5, Serie C1 girone B

Serie D, girone I

Le iblee: Ragusa e Modica.

Le squadre iblee: l’ultima e la prossima

Ragusa

Modica

Risultati

Classifica

Marcatori

Eccellenza, girone B

Le iblee: FC Vittoria.

Le squadre iblee: l’ultima e la prossima

FC Vittoria

Risultati

Classifica

Marcatori

Promozione, girone D

Le iblee: Santa Croce Soccer, Ragusa Boys, Pro Ragusa, Casmenarum Comiso e Frigintini.

Le squadre iblee: l’ultima e la prossima

Santa Croce Soccer

Ragusa Boys

Pro Ragusa

Casmenarum Comiso

Frigintini

Risultati

Classifica

Marcatori

Prima categoria, girone F

Le iblee: CR Scicli, Pozzallo e Città di Santa Croce.

Le squadre iblee: l’ultima e la prossima

CR Scicli

Pozzallo

Città di Santa Croce

Risultati

Classifica

Marcatori

Seconda categoria, girone G

Le iblee: Atletico Dream Soccer, Borgo B Vittoria, Motia Futura, New Erea, Scicli Bruffalori e Vittoria FC.

Le squadre iblee: l’ultima e la prossima

Atletico Dream Soccer

Borgo B Vittoria

Motia Futura

New Erea

Scicli Bruffalori

Vittoria FC

Risultati

Classifica

Marcatori

Terza categoria, girone B (Siracusa)

Le iblee: Marina di Ragusa FC 2025, Polisportiva Pedalino, Real Calcio Monterosso, Real Ragusa, Scicli Bruffalori U21 e Vittoria FC U21.

Le squadre iblee: l’ultima e la prossima

Marina di Ragusa FC 2025

Polisportiva Pedalino

Real Calcio Monterosso

Real Ragusa

Scicli Bruffalori U21

Vittoria FC U21

Risultati

Classifica

Marcatori

Calcio a 5, Serie C1 girone B

Le iblee: Scicli Sporting Club e Vittoria FC.

Risultati

Classifica

Marcatori