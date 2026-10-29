Calcio ibleo, risultati e classifiche

Risultati, calendario, classifiche e marcatori dei campionati in cui giocano le squadre della provincia di Ragusa, dalla Serie D alla Terza categoria, più il calcio a 5. Per ogni squadra iblea l’ultima partita giocata e la prossima. Le tabelle si aggiornano da sole a ogni risultato; nei risultati si possono scorrere le giornate. Dati di Tuttocampo.it.
Vai a: Serie D, girone I · Eccellenza, girone B · Promozione, girone D · Prima categoria, girone F · Seconda categoria, girone G · Terza categoria, girone B (Siracusa) · Calcio a 5, Serie C1 girone B
Serie D, girone I
Le iblee: Ragusa e Modica.
Le squadre iblee: l’ultima e la prossima
Ragusa
Modica
Risultati
Classifica
Marcatori
Eccellenza, girone B
Le iblee: FC Vittoria.
Le squadre iblee: l’ultima e la prossima
FC Vittoria
Risultati
Classifica
Marcatori
Promozione, girone D
Le iblee: Santa Croce Soccer, Ragusa Boys, Pro Ragusa, Casmenarum Comiso e Frigintini.
Le squadre iblee: l’ultima e la prossima
Santa Croce Soccer
Ragusa Boys
Pro Ragusa
Casmenarum Comiso
Frigintini
Risultati
Classifica
Marcatori
Prima categoria, girone F
Le iblee: CR Scicli, Pozzallo e Città di Santa Croce.
Le squadre iblee: l’ultima e la prossima
CR Scicli
Pozzallo
Città di Santa Croce
Risultati
Classifica
Marcatori
Seconda categoria, girone G
Le iblee: Atletico Dream Soccer, Borgo B Vittoria, Motia Futura, New Erea, Scicli Bruffalori e Vittoria FC.
Le squadre iblee: l’ultima e la prossima
Atletico Dream Soccer
Borgo B Vittoria
Motia Futura
New Erea
Scicli Bruffalori
Vittoria FC
Risultati
Classifica
Marcatori
Terza categoria, girone B (Siracusa)
Le iblee: Marina di Ragusa FC 2025, Polisportiva Pedalino, Real Calcio Monterosso, Real Ragusa, Scicli Bruffalori U21 e Vittoria FC U21.
Le squadre iblee: l’ultima e la prossima
Marina di Ragusa FC 2025
Polisportiva Pedalino
Real Calcio Monterosso
Real Ragusa
Scicli Bruffalori U21
Vittoria FC U21
Risultati
Classifica
Marcatori
Calcio a 5, Serie C1 girone B
Le iblee: Scicli Sporting Club e Vittoria FC.