Gianni De Gennaro, dalla lotta alla mafia all’inchiesta su via D’Amelio: la morte che scuote la Sicilia

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L’ex capo della Polizia si è tolto la vita nella sua casa di campagna in Toscana. Aveva 78 anni. Il suo nome ha attraversato alcune delle pagine più delicate della storia italiana e siciliana: dalla collaborazione con Giovanni Falcone alla guida della DIA, fino alla recente inchiesta della Procura di Caltanissetta sul depistaggio delle indagini sulla strage di Paolo Borsellino.

La notizia della morte di Gianni De Gennaro, arrivata nella mattinata di oggi, apre una pagina drammatica nella storia recente delle istituzioni italiane. L’ex capo della Polizia, 78 anni, si è tolto la vita nella sua abitazione di campagna in Toscana. Una notizia che assume un significato particolare per la Sicilia, terra nella quale De Gennaro ha costruito una parte fondamentale della propria carriera professionale, entrando in contatto con alcuni dei protagonisti della stagione più difficile della lotta a Cosa nostra.

Non era un dirigente qualsiasi. Per decenni il suo nome è stato legato alle indagini sulla mafia, ai rapporti con i magistrati antimafia e agli apparati investigativi dello Stato impegnati nel contrasto alle organizzazioni criminali.

Gli anni siciliani e il rapporto con Giovanni Falcone

Originario di Reggio Calabria, entrato in Polizia nel 1973, De Gennaro ha avuto un ruolo importante nella stagione investigativa che ha segnato la lotta alla mafia negli anni Ottanta e Novanta.

Tra le figure con cui collaborò vi fu Giovanni Falcone, protagonista di una stagione giudiziaria che avrebbe cambiato profondamente la conoscenza di Cosa nostra e dei suoi meccanismi di potere.

Nel 1984 De Gennaro si occupò anche dell’estradizione dal Brasile di Tommaso Buscetta, il collaboratore di giustizia le cui rivelazioni contribuirono a ricostruire struttura, gerarchie e interessi dell’organizzazione mafiosa.

Il suo percorso professionale si sviluppò dunque in una fase cruciale per la Sicilia: quella in cui lo Stato cercava di comprendere e colpire non soltanto gli esecutori dei delitti, ma anche le reti di potere, le relazioni e le strutture che consentivano a Cosa nostra di esercitare il proprio controllo sul territorio.

La guida della DIA e il peso nella lotta a Cosa nostra

Nel 1993 De Gennaro divenne direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA), organismo nato proprio per rafforzare il coordinamento delle attività investigative contro le organizzazioni criminali.

Era un momento storico particolarmente delicato. La Sicilia era ancora sconvolta dalle stragi del 1992, dagli attentati di Capaci e via D’Amelio, dagli omicidi eccellenti e dalla guerra dichiarata da Cosa nostra allo Stato.

La DIA rappresentava uno degli strumenti centrali della risposta istituzionale alla mafia: unire competenze investigative, informazioni e capacità operative per contrastare un’organizzazione che non agiva soltanto attraverso la violenza, ma anche attraverso interessi economici, infiltrazioni e relazioni con ambienti esterni.

La sua nomina alla guida della struttura collocò De Gennaro in una posizione di primo piano nell’apparato antimafia italiano.

Nel 2000 arrivò alla guida della Polizia di Stato, incarico mantenuto fino al 2007. Successivamente avrebbe diretto il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, ricoperto incarichi di governo e presieduto Leonardo.

Una carriera ai vertici delle istituzioni che rende ancora più rilevante quanto sta emergendo oggi sul suo passato.

Il nuovo capitolo: l’inchiesta sulla strage di via D’Amelio

Negli ultimi giorni il nome di De Gennaro era tornato al centro della cronaca giudiziaria per un’inchiesta della Procura di Caltanissetta relativa alla strage di via D’Amelio, nella quale il 19 luglio 1992 furono assassinati Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta.

I magistrati lo avevano iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di depistaggio, nell’ambito degli accertamenti sulla scomparsa dell’agenda rossa del giudice e sulla gestione del collaboratore di giustizia Salvatore Contorno.

Secondo l’ipotesi accusatoria, De Gennaro, insieme ad alcuni suoi collaboratori, avrebbe contribuito a impedire che Contorno rendesse dichiarazioni agli inquirenti. Una ricostruzione che dovrà essere distinta dalle valutazioni del giudice per le indagini preliminari, che aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari avanzata dalla Procura.

La vicenda tocca uno dei punti più dolorosi della storia italiana: il lungo percorso di ricerca della verità sulla morte di Borsellino e sui possibili depistaggi che hanno accompagnato le prime indagini.

Non si tratta soltanto di ricostruire una responsabilità individuale, ma di comprendere eventuali passaggi oscuri, omissioni e responsabilità istituzionali che ancora oggi rappresentano interrogativi aperti.

Una morte che lascia interrogativi

La morte di De Gennaro arriva mentre l’inchiesta di Caltanissetta era ancora in corso e mentre la Procura aveva presentato ricorso contro il rigetto della richiesta di arresti domiciliari. L’udienza davanti al Tribunale del Riesame era attesa per il primo dicembre.

Non è possibile stabilire un collegamento tra la vicenda giudiziaria e il gesto compiuto dall’ex capo della Polizia. Ogni conclusione sulle motivazioni della morte sarebbe, allo stato, una speculazione.

Resta però il peso pubblico di una figura che ha attraversato decenni di storia italiana, occupando posizioni di assoluto rilievo nella lotta alla mafia e negli apparati dello Stato.

Per la Sicilia, il suo nome richiama una stagione fondamentale: quella di Falcone, di Borsellino, delle stragi, della nascita e del consolidamento delle strutture investigative antimafia.

Ed è proprio per questo che la sua morte non chiude automaticamente le domande sollevate dall’inchiesta di Caltanissetta. La ricerca della verità sulla strage di via D’Amelio riguarda la memoria di Paolo Borsellino, delle vittime della mafia e il diritto dei cittadini a conoscere fino in fondo la storia del proprio Paese.

La storia di Gianni De Gennaro si conclude oggi, ma le domande sulla stagione delle stragi e sui suoi possibili retroscena restano affidate alla magistratura e alla ricostruzione della verità.

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