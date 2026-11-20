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Modica, tributi senza sanzioni dal 2014 al 2025: novanta giorni per aderire
20 Nov 2026 15:36
Anche a Modica sarà possibile pagare i tributi arretrati senza pagare sanzioni e interessi. Il Consiglio comunale di Modica ha approvato ieri in via definitiva e con immediata esecutività le modifiche al regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali, la cosiddetta rottamazione dei tributi locali prevista dalla Legge di Bilancio 2026.
Il regolamento era già passato in aula il 28 luglio, quando il Consiglio aveva dato il primo via libera. Serviva però un nuovo passaggio, con integrazioni e correzioni, per rendere la misura pienamente operativa. Adesso l’iter è concluso.
Quali tributi rientrano nella rottamazione
La definizione agevolata riguarda i debiti verso il Comune riferiti agli anni dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2025. Chi aderisce paga senza sanzioni e senza interessi. L’elenco è ampio: Imu, Tari, Tasi, canone unico patrimoniale, Cosap, Cimp, imposta di soggiorno, multe per violazioni del Codice della strada e canoni idrici, questi ultimi fino al 2023.
Novanta giorni per presentare la domanda
Le modifiche approvate ieri allungano anche i tempi. I contribuenti avranno 90 giorni di tempo, e non più 60, per presentare l’istanza di adesione. Il conto alla rovescia partirà dalla pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune. La domanda si potrà inviare dal portale web dedicato, via Pec oppure agli sportelli del concessionario.
Per molte famiglie e imprese è l’occasione attesa da tempo. A maggio, infatti, la rottamazione dei tributi locali a Modica risultava ferma da tre mesi, con i contribuenti in attesa di risposte. Altri enti della provincia si erano già mossi: ecco quelli del Ragusano che hanno aderito.
Le opposizioni rivendicano il voto
Sul risultato sono i consiglieri di opposizione dei gruppi Siamo Modica, Dc e Radici Iblee, a affermare che il loro voto sia stato determinante. Ricordano di aver presentato a suo tempo una mozione di indirizzo sulla «rottamazione quinquies» e di aver chiesto con insistenza lo strumento della definizione agevolata per i contribuenti in difficoltà. «Siamo profondamente soddisfatti per questo traguardo», dichiarano in una nota congiunta, che porta la firma di Paolo Nigro, consigliere di Siamo Modica.
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