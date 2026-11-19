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Dalla Mondadori di Scicli alla Rai: «Maikan», il libro che riporta alla luce gli Innu
19 Nov 2026 13:29
C’è un pezzo di Scicli nella puntata di «Sicilia in copertina», la rubrica dei libri di TGR Sicilia. Nello spazio dei «Consigli di lettura» la telecamera entra nella libreria Mondadori di Scicli di piazza Busacca, ospitata nei bassi del prestigioso palazzo storico della famiglia Scimone, tra scaffali pieni di colori e l’angolo pensato per i più piccoli. Poi lascia la parola al giovane libraio, Andrea Ragusa, che tiene tra le mani un solo titolo.
Mondadori Scicli: un lupo per raccontare un popolo
Il libro è «Maikan» di Michel Jean, pubblicato in Italia da Marcos y Marcos. Il titolo, spiega il libraio, nella lingua degli Innu significa «lupo». Ed è proprio a questo popolo indigeno del Canada che il romanzo restituisce voce.
Andrea Ragusa spiega che il pregio del libro sta nel riportare alla luce una vicenda triste, rimasta troppo a lungo dimenticata. Gli Innu, ricorda, sono stati vittime di uno dei più gravi genocidi dell’epoca contemporanea. È una pagina dura della nostra storia recente e, a suo giudizio, va conosciuta. Da qui un consiglio senza mezzi termini: è un libro che raccomanda «fortemente».
Una libreria che parla anche fuori dal bancone
Non è la prima volta che la libreria di Scicli si fa notare oltre la vetrina. All’inizio di novembre, infatti, ha promosso in città la presentazione del giallo di Nino Amadore. E Scicli, del resto, ai libri dedica da tempo spazi e rassegne, come Pagine Mediterranee al Chiostro del Carmine.
La puntata di «Sicilia in copertina» proponeva anche il libro della settimana, «Jazz Club, Storia di whisky e contrabbassi» di Mario Di Caro, e il libro sul comodino del regista Claudio Collovà. Per chi vive nell’Ibleo, tuttavia, il momento da non perdere è quello girato tra gli scaffali di Scicli: poco più di quaranta secondi, che trovate nel video qui sopra.
Video: TGR Sicilia – Rai, servizio di Tiziana Martorana, montaggio di Toni Pellerito.
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