Monterosso Almo, il foliage del Bosco di Canalazzo: trekking tra torrenti e mulini

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Un anello a piedi nel Bosco di Canalazzo, a Monterosso Almo, per vivere il foliage negli Iblei. Domenica 22 novembre, alle 10, Sharing Sicily organizza “Foliage negli Iblei: trekking al Bosco di Canalazzo”, escursione aperta ad adulti e bambini.

Il percorso nel Parco Forestale di Canalazzo

L’itinerario attraversa il Parco Forestale di Canalazzo, tra conifere, lecci e roverelle, e arriva fino alla zona di Monte Casasia. Lungo il cammino si incontrano torrenti, antichi mulini e una masseria fortificata dell’Ottocento.

Distanza, difficoltà e cosa portare

Il giro è lungo circa 9-10 chilometri, con 150 metri di dislivello, ed è di difficoltà facile. Servono scarpe da trekking, acqua e pranzo al sacco. Il ritrovo è all’inizio del sentiero: il punto esatto sarà comunicato a chi si prenota.

Costi e prenotazioni

La quota è di 15 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini sotto i 12 anni. Si prenota online dalla scheda dell’evento sul sito di Sharing Sicily oppure su WhatsApp al numero 391 3953279.

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