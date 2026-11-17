Il 14 e 15 novembre l'Asp ha somministrato 156 dosi nella sala dell'Avis e 55 nell'ambulatorio di via Licitra. Open day senza prenotazione a Ragusa, Modica e Vittoria: giorni e orari.
Monterosso Almo, il foliage del Bosco di Canalazzo: trekking tra torrenti e mulini
17 Nov 2026 19:38
Un anello a piedi nel Bosco di Canalazzo, a Monterosso Almo, per vivere il foliage negli Iblei. Domenica 22 novembre, alle 10, Sharing Sicily organizza “Foliage negli Iblei: trekking al Bosco di Canalazzo”, escursione aperta ad adulti e bambini.
Il percorso nel Parco Forestale di Canalazzo
L’itinerario attraversa il Parco Forestale di Canalazzo, tra conifere, lecci e roverelle, e arriva fino alla zona di Monte Casasia. Lungo il cammino si incontrano torrenti, antichi mulini e una masseria fortificata dell’Ottocento.
Distanza, difficoltà e cosa portare
Il giro è lungo circa 9-10 chilometri, con 150 metri di dislivello, ed è di difficoltà facile. Servono scarpe da trekking, acqua e pranzo al sacco. Il ritrovo è all’inizio del sentiero: il punto esatto sarà comunicato a chi si prenota.
Costi e prenotazioni
La quota è di 15 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini sotto i 12 anni. Si prenota online dalla scheda dell’evento sul sito di Sharing Sicily oppure su WhatsApp al numero 391 3953279.
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