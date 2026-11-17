Il 14 e 15 novembre l'Asp ha somministrato 156 dosi nella sala dell'Avis e 55 nell'ambulatorio di via Licitra. Open day senza prenotazione a Ragusa, Modica e Vittoria: giorni e orari.
Archivio di Stato di Ragusa aperto domenica 22 novembre: alla ricerca degli antenati
17 Nov 2026 12:01
Una mattina per mettersi sulle tracce dei propri antenati. Domenica 22 novembre l’Archivio di Stato di Ragusa, in viale del Fante 7, apre in via straordinaria dalle 9 alle 13 per una giornata dedicata alle ricerche genealogiche e anagrafiche. L’ingresso è gratuito.
Il programma prevede due momenti. Saranno presentati i servizi di ricerca genealogica dell’istituto, con un approfondimento sulle principali fonti documentarie e su alcuni casi di ricerca concreti. Sarà poi visitabile la mostra documentaria «Antenati. Ricerche genealogiche in Archivio»: una selezione di atti di stato civile e liste di leva che riguardano personaggi celebri della provincia di Ragusa, legati al mondo della cultura e dell’arte, della politica e delle istituzioni.
L’iniziativa, spiega l’Archivio, nasce dall’attenzione sempre più diffusa verso la scoperta delle proprie radici storiche e identitarie. Per informazioni si può chiamare lo 0932 622200 o scrivere a as-rg@cultura.gov.it.
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