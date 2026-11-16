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Trigesimo: un mese fa la scomparsa di Giuseppe Moltisanti
16 Nov 2026 10:27
A un mese dalla scomparsa del Signor
Giuseppe Moltisanti
Artista, detto Saro.
Lo ricordano con immenso ed immutato affetto i figli Giovanna con Paolo e Angelo con Lidia, le sorelle Lina e Maria, la cognata Maria, i nipoti e i parenti tutti.
Una Santa Messa, in suffragio, sarà celebrata giovedì 19 novembre, alle ore 17.30, nella Parrocchia Angelo Custode.
La famiglia ringrazia quanti saranno partecipi.
Ragusa, 16 novembre 2026
Spatuzza Impresa Funebre di Rivela A., Ragusa – tel. 0932 653100, 368 3270269
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