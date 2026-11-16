Trigesimo: un mese fa la scomparsa di Giuseppe Moltisanti

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A un mese dalla scomparsa del Signor

Giuseppe Moltisanti

Artista, detto Saro.

Lo ricordano con immenso ed immutato affetto i figli Giovanna con Paolo e Angelo con Lidia, le sorelle Lina e Maria, la cognata Maria, i nipoti e i parenti tutti.

Una Santa Messa, in suffragio, sarà celebrata giovedì 19 novembre, alle ore 17.30, nella Parrocchia Angelo Custode.

La famiglia ringrazia quanti saranno partecipi.

Ragusa, 16 novembre 2026

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