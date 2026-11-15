Notte Bianca della Politica, si apre con lo spazio: lectio di Valentini e Sandulli

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Lo spazio extraterrestre e le regole che servono a governarlo. Sarà la lectio magistralis «Lo spazio e le sue regole», affidata a Franco Valentini e Aldo Sandulli, ad aprire venerdì 20 novembre alle 17 la settima edizione della Notte Bianca della Politica, tre giorni di incontri a Ragusa fino a domenica 22 novembre.

Al centro del confronto, spiegano gli organizzatori, una delle nuove frontiere della competizione economica, tecnologica e geopolitica: dalle reti satellitari alle telecomunicazioni, dalla navigazione all’osservazione della Terra, lo spazio è diventato un’infrastruttura strategica, e il diritto è chiamato a definire regole e limiti. Ne parleranno Franco Valentini, professore ordinario di Fisica teorica della materia, e Aldo Sandulli, professore ordinario di Diritto amministrativo e commissario straordinario dell’Agenzia spaziale italiana nel 2014.

La manifestazione è promossa dall’associazione culturale Scuola di formazione politica Italia Prossima e curata dal comitato scientifico dei professori Antonio Barone, Giorgio Massari e Francesco Raniolo. «La realtà spaziale e quella glaciale, la transizione energetica e i rischi climatici, la prospettiva dell’amministrazione condivisa, i venti populisti, la disgregazione partitica e le prospettive neo-imperiali, l’economia civile, il giornalismo d’inchiesta sono solo alcune delle tematiche che verranno affrontate», spiega Barone.

Gli ospiti

Dopo l’apertura arriveranno a Ragusa Valeria Tarditi, Roberto Louvin, Barbara Boschetti, Leonardo Becchetti, Ottorino Cappelli, Alessandro Mulieri, Marianna Aprile, Vittorio Cogliati Dezza, Carmelo Schininà e Piero Ignazi. La chiusura, domenica 22 novembre alle 20, sarà affidata a Vittorio Emanuele Parsi, autore di «Contro gli imperi», in dialogo con il giornalista Carmelo Schininà.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Università di Catania, l’Università della Calabria e il Movimento federalista europeo, con il sostegno del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio comunale di Ragusa e della Camera di commercio del Sud Est Sicilia e di alcuni sponsor privati.

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