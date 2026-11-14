Pesce povero, 500 specie e ne usiamo venti: a Ragusa la sfida di Pesce d’Amare

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Nel Mediterraneo vivono circa 500 specie ittiche, ma sulle nostre tavole ne arrivano appena venti. Da qui è partita la seconda edizione di Pesce d’Amare, il progetto del Comune di Ragusa dedicato alle specie neglette e al pesce povero, finanziato dall’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea con il cofinanziamento dell’Unione Europea attraverso il programma FEAMPA 2021-2027.

Due gli appuntamenti. Giovedì 12 novembre, all’istituto di istruzione superiore Galileo Ferraris, gli studenti del triennio si sono sfidati nel contest «Valorizziamo il pesce povero del Mediterraneo». Venerdì 13, al Corfilac, la giornata di studi «Il cibo del cambiamento – le specie neglette come ricchezza della cultura gastronomica mediterranea», presentata dal giornalista Enzo Scarso.

Vince «Altopiano e Risacca»

Al Ferraris si sono affrontate cinque squadre di studenti, ognuna con una ricetta preparata con un paniere di materie prime locali. Ha vinto la coppia formata da Stefano Tumino e Stefano Margean con «Altopiano e Risacca», una pasta mista in zuppa di pesce povero.

La giuria era presieduta dallo chef Accursio Craparo e composta dallo chef Angelo Bonomo del ristorante Vossia il Mare di Marina di Ragusa, dallo chef Lorenzo Ruta dell’omonimo ristorante di Modica, dal giornalista e direttore marketing di Coop Gruppo Radenza Enzo Scarso, da Umberto Bella per l’azienda Linea Blu di Vittoria e da Pierpaolo Drago per Drago Conserve di Siracusa. Il lavoro degli studenti è stato seguito dai docenti e dal dirigente scolastico Rosario Biazzo.

Le voci della giornata di studi

«Quando si consolida una buona sinergia tra parte pubblica e soggetti privati ci sono le condizioni per realizzare progettualità importanti», ha detto il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, secondo cui la seconda edizione «ci ha consentito di aprire ulteriori riflessioni per tutelare e promuovere le specie ittiche neglette». Umberto Mulè, funzionario del dipartimento regionale della Pesca mediterranea, ha ricordato che la misura ha finanziato in Sicilia 49 progetti: «Nel Mediterraneo abbiamo una vastissima varietà di specie ittiche, circa 500, ma ne sfruttiamo solo venti». L’obiettivo, ha spiegato, è far conoscere le specie neglette «per aiutare i pescatori, salvaguardare l’ecosistema marino e riscoprire le nostre tradizioni di cucina povera». «Una rete che lavora insieme è il nostro punto di forza», ha sottolineato l’assessore comunale allo Sviluppo economico Catia Pasta, che ha puntato sul coinvolgimento degli studenti per trasferire loro il valore delle materie prime. Margherita Caccamo del Corfilac ha ripercorso i trent’anni di studi del consorzio sulle produzioni casearie e il loro legame con i prodotti ittici. Per l’Università di Catania sono intervenuti Alessandro Vitale, presidente del corso di laurea in Gestione dei sistemi produttivi agrari mediterranei, Francesco Tiralongo del dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali, che ha parlato dei cambiamenti della fauna marina e delle conseguenze per la pesca e le abitudini alimentari, e Pierluigi Catalfo, presidente del corso di laurea in Management delle imprese per l’economia sostenibile. Veronica Tuccio, del Gruppo di azione locale della pesca del Sud Est Sicilia, ha illustrato il lavoro per valorizzare il prodotto locale e riorganizzare la filiera ittica. In chiusura lo chef Accursio Craparo ha raccontato come la ristorazione può salvaguardare e reinterpretare le specie considerate povere.

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