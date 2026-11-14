Vittoria piange Gianna Gravina, 47 anni: il sorriso e l’amore per la famiglia

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Vittoria piange Gianna Gravina. La donna è morta oggi all’età di 47 anni. Era sposata con Massimo, aveva tre figli. Era sorella di Ketty Gravina, già consigliera comunale a Vittoria dal 2021 al 2023. Ketty Gravina era stata eletta nella lista «Diventerà Bellissima» e aveva svolto il suo mandato per quasi due anni e mezzo, prima di dimettersi e lasciare il posto alla prima dei non eletti, Marilena Pugliarello.

Gianna Gravina era un membro attivo della parrocchia San Domenico Savio, partecipando a numerose iniziative comunitarie.

Numerosi gli attestati di cordoglio, ma soprattutto le parole di affetto nei confronti di Gianna, una donna molto nota e amata. Molti coloro che ricordano il suo «sorriso contagioso». E poi: «Hai fatto parte della mia vita con la tua presenza premurosa e questo non lo dimenticherò mai. Grazie per tutti i bei momenti».

Durante la malattia aveva espresso la sua riconoscenza per l’amore della sua famiglia, del marito, dei figli, delle sorelle e dei fratelli. «Sono diventata la tua vostra priorità: sempre a sostenermi e coccolarmi come quando ero piccola. Sono fortunata ad avere dei fratelli e sorelle come voi, non c’è regalo più bello che Gesù poteva donarmi. Insieme siamo una squadra fortissima e non ho parole per potervi ringraziare per tutto l’amore che mi date e io vi amo di un amore infinito».

I funerali di Gianna Gravina si svolgeranno lunedì 16 novembre alle 10.30 nella chiesa di San Domenico Savio.

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