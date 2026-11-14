Comiso, il ceramista giapponese Tomo Hirai al workshop del Museo Nino Caruso

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Un ceramista giapponese, amico di una vita di Nino Caruso, a lavorare accanto agli studenti di Comiso. Tomo Hirai è arrivato in città per partecipare a «Custodire la natura. Metamorfosi di una collezione», il workshop d’arte ceramica che il Museo Nino Caruso ha avviato in questi giorni con gli studenti del Liceo Artistico dell’Iiss «G. Carducci» di Comiso e che proseguirà per le prossime tre settimane.

Il laboratorio è curato dalla critica d’arte Helga Marsala e condotto dall’artista Francesca Polizzi. Si ispira all’idea dell’arte come pratica condivisa e come trasmissione strutturata del sapere che ha segnato tutta la vita di Nino Caruso, e coinvolge gli allievi in un percorso di ricerca e sperimentazione plastica costruito sul dialogo tra le collezioni dei due musei della città: quella di ceramica del Museo Nino Caruso e alcuni reperti del Museo Civico di Storia naturale.

Chi è Tomo Hirai

Hirai è stato assistente di studio di Nino Caruso a Roma e suo amico per tutta la vita. Ha poi studiato a Faenza, città di antica tradizione nella ceramica artistica, che è diventata la sua città d’elezione: lì vive e lavora, spostandosi negli anni tra il Giappone e l’Italia. Nel 2022, per i 50 anni della sua carriera in Italia, ha ricevuto un premio dal ministro degli Affari esteri del Giappone per il suo contributo allo scambio culturale tra i due Paesi.

Il museo dedicato all’artista è stato inaugurato a Comiso nel giugno scorso.

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