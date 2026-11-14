Attenzione: bovini vaganti in curva sulla SS 115 Comiso per Ragusa

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Un bovino fermo in mezzo alla carreggiata, in curva, sulla statale 115 nel tratto che da Comiso porta a Ragusa. È la scena che si sono trovati davanti oggi alcuni automobilisti, che hanno fotografato l’animale e lanciato l’allarme invitando chi percorre la strada alla massima prudenza.

Il pericolo è evidente: l’animale si trovava in un tratto curvilineo, dove la visibilità è ridotta e lo spazio per frenare è più breve. Non è noto al momento se sia stato recuperato o se si trovi ancora libero nella zona.

La SS 115 tra Comiso e Ragusa è una delle arterie più trafficate della provincia, percorsa ogni giorno da pendolari e mezzi pesanti. Chi la percorre è invitato a moderare la velocità, soprattutto in prossimità delle curve, e a segnalare subito alle forze dell’ordine la presenza di animali sulla carreggiata. ( foto Franco Assenza)

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