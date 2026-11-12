Comiso, monsignor Paglia al Teatro Naselli: un convegno sul futuro degli anziani

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Come garantire alle persone anziane una vita dignitosa, autonoma e ricca di relazioni? Come costruire un sistema di assistenza capace di rispondere ai bisogni di chi perde l’autosufficienza, senza dimenticare il contributo che gli anziani possono continuare a offrire alla società, al lavoro e alla comunità?

Sono interrogativi che riguardano sempre più da vicino migliaia di famiglie e che saranno al centro dell’importante convegno “Vivere l’età grande. A casa, al lavoro, nella comunità”, in programma lunedì 16 novembre 2026, alle ore 15, al Teatro Naselli di Comiso.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Fondazione Età Grande ETS e presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita, tra i protagonisti del percorso nazionale di riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana. Paglia sarà al centro di una conversazione con la scrittrice ragusana Costanza DiQuattro, direttrice artistica del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla.

Il confronto arriva in un momento particolarmente significativo per le politiche dedicate alla terza età. La Sicilia sta infatti discutendo una riforma che potrebbe cambiare concretamente il modo in cui vengono organizzati l’assistenza agli anziani, il sostegno alle famiglie e i servizi sanitari e sociali sul territorio.

L’iniziativa è promossa dal Lions Club Comiso Terra Iblea, insieme alla Fondazione Età Grande ETS, al Consorzio di Cooperative Sociali Sisifo, a CNA Sicilia e CNA Ragusa, a Legacoop Sicilia e ad ARIS. Un’ampia rete di soggetti che mette insieme il mondo lionistico, la sanità, la cooperazione sociale, il volontariato e le organizzazioni di rappresentanza del mondo produttivo, con l’obiettivo di affrontare una delle principali sfide sociali dei prossimi anni.

L’appuntamento vede anche il coinvolgimento del mondo Lions della VIII Circoscrizione iblea, che riunisce i club Ragusa Host, Vittoria, Modica, Scicli Plaga Iblea, Comiso Terra Iblea e Ragusa Monti Iblei. Il collegamento con il Distretto Lions 108Yb Sicilia sarà sottolineato dalla partecipazione del governatore Giuseppe Walter Buscema, al quale saranno affidate le conclusioni del convegno.

La riforma siciliana: 10 milioni di euro e nuovi servizi per gli anziani

Il 6 ottobre scorso la VI Commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana ha approvato il disegno di legge 1018/145, dedicato agli interventi per la prevenzione e l’integrazione sociale, sanitaria e assistenziale in favore della popolazione anziana.

Si tratta del primo testo organico regionale dedicato a questa fascia della popolazione. Il provvedimento, avviato all’esame dell’Assemblea regionale, punta a favorire la permanenza degli anziani nella propria abitazione, riducendo il ricorso alle strutture residenziali quando è possibile garantire un’assistenza adeguata a domicilio.

Tra le misure previste figurano il potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata, la telemedicina, la teleassistenza e l’utilizzo di tecnologie che permettano di vivere in sicurezza nella propria casa.

Il disegno di legge prevede inoltre l’istituzione di un Punto unico di accesso in ogni distretto sanitario, per semplificare il rapporto tra cittadini e servizi, e la definizione di un progetto assistenziale individualizzato, costruito insieme alla persona anziana e alla sua famiglia, con il supporto di un referente dedicato.

Un’altra parte importante riguarda la prevenzione: programmi contro le cadute e il declino cognitivo, attività fisica, alfabetizzazione digitale, iniziative intergenerazionali e strumenti per contrastare la solitudine. Prevista anche l’istituzione di un garante regionale per la popolazione anziana e la definizione di livelli essenziali delle prestazioni sociali uniformi sul territorio.

Sul piano economico, il testo prevede 9 milioni di euro per nove progetti pilota, uno per ciascuna Azienda sanitaria provinciale siciliana, e un ulteriore milione di euro per gli interventi di prevenzione e invecchiamento attivo.

Sono misure ancora legate all’approvazione e alla successiva attuazione della legge, ma che delineano un possibile cambiamento nell’organizzazione dell’assistenza.

La sfida nazionale: dalla riforma ai servizi nelle case

Il confronto di Comiso si inserisce anche nel percorso avviato dalla legge nazionale 33 del 23 marzo 2023, che ha posto al centro delle politiche per gli anziani due esigenze strettamente collegate: promuovere autonomia, dignità e partecipazione attiva e garantire un sistema di assistenza adeguato alle persone non autosufficienti.

Il decreto legislativo 29 del 15 marzo 2024 ha avviato l’attuazione della riforma, introducendo, tra le altre misure, la sperimentazione della prestazione universale per gli over 80 non autosufficienti, prevista fino al 31 dicembre 2026.

Restano tuttavia alcuni passaggi decisivi da completare, tra cui l’attuazione dei Punti unici di accesso e dei sistemi di valutazione multidimensionale, i cui termini sono stati più volte prorogati.

La questione centrale non riguarda soltanto nuove norme e finanziamenti, ma la capacità di trasformare questi strumenti in servizi effettivamente disponibili, anche nelle realtà territoriali più piccole.

La casa diventa così il punto di incontro tra assistenza sanitaria, sostegno sociale, autonomia personale e relazioni familiari. L’obiettivo è accompagnare le persone nelle diverse fasi della vita lunga, riconoscendo sia il contributo che possono continuare a offrire alla comunità sia il bisogno di cura che può emergere con l’avanzare dell’età.

Monsignor Paglia e Costanza DiQuattro: una riflessione sulla vita lunga

Uno dei momenti centrali del pomeriggio sarà la conversazione con monsignor Vincenzo Paglia, che dal 2020 ha presieduto la Commissione per la riforma dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana istituita presso il Ministero della Salute. Il lavoro della Commissione è all’origine della legge nazionale 33 del 2023 e ha rappresentato un riferimento anche per l’elaborazione della proposta normativa siciliana.

A Comiso, Paglia offrirà una lettura della riforma nazionale e delle prospettive regionali, affrontando soprattutto la questione di come tradurre i cambiamenti legislativi in miglioramenti concreti nella vita quotidiana delle persone.

A dialogare con lui sarà Costanza DiQuattro, scrittrice, autrice teatrale e direttrice artistica del Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla. Autrice di numerosi libri, tra cui Donnafugata, Arrocco siciliano e L’ira di Dio, conduce su Rai 1 la rubrica “Le dimore nella storia”, all’interno di Uno Mattina in Famiglia.

La scelta di affidare la conversazione a una protagonista del mondo culturale risponde alla volontà di affrontare il tema dell’invecchiamento non soltanto dal punto di vista sanitario, ma anche attraverso le dimensioni della memoria, delle relazioni, dell’identità e del ruolo sociale delle persone anziane.

Dalle leggi ai modelli di assistenza: l’intervento di Leonardo Palombi

A seguire interverrà il professor Leonardo Palombi, docente di sanità pubblica e segretario della Commissione per l’attuazione della riforma sociosanitaria in favore della popolazione anziana presso il Ministero della Salute, già rettore dell’Università Cattolica di Tirana.

Il suo contributo, intitolato “Dalle leggi ai modelli”, approfondirà il passaggio dalle disposizioni normative alle soluzioni organizzative concrete.

Particolare attenzione sarà dedicata alle evidenze scientifiche riguardanti la solitudine, l’istituzionalizzazione e i ricoveri evitabili, oltre che ai modelli di assistenza territoriale che la riforma può rendere possibili.

La tavola rotonda: la cura dove si vive e il contributo che continua

Un ampio confronto sarà dedicato al tema “La cura dove si vive – Il contributo che continua”, con la partecipazione di rappresentanti della sanità, della cooperazione sociale, del volontariato e delle organizzazioni professionali.

Interverranno Massimo Iacono, dirigente dell’ASP di Ragusa; Domenico Arena, presidente ARIS Sicilia; Emiliano Abramo, presidente della Comunità di Sant’Egidio Sicilia; Giuseppe Piccolo, presidente del Consorzio Sisifo; Giovanni Brancati, segretario CNA Pensionati Ragusa; e Angela Maria Peruca, direttore Legacoop Sicilia.

A moderare la tavola rotonda sarà Vincenzo Morgante, giornalista e direttore di Rete e dell’Informazione di Tv2000 e InBlu2000, già direttore della TGR Rai dal 2013 al 2018.

Il confronto metterà in relazione le esigenze del sistema sanitario con quelle del mondo sociale e del lavoro, affrontando il tema della domiciliarità e della partecipazione degli anziani alla vita delle comunità.

La presenza di realtà come Sisifo, CNA, Legacoop e ARIS sottolinea proprio la volontà di andare oltre una lettura esclusivamente sanitaria dell’invecchiamento, valorizzando il ruolo delle cooperative, delle imprese, dei servizi assistenziali e delle reti sociali nella costruzione di comunità capaci di accompagnare le persone lungo tutto l’arco della vita.

Il programma completo e tutti gli interventi

I lavori si apriranno con l’accoglienza e l’accreditamento dei partecipanti alle ore 15.

Alle 15.30 è prevista l’apertura ufficiale affidata a Francesca Cassarino, presidente del Lions Club Comiso Terra Iblea, seguita dall’introduzione di Rosario Alescio, amministratore delegato del Consorzio Sisifo.

Spazio quindi ai saluti istituzionali, con gli interventi di Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso e presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa; Sara Lanza, direttore sanitario dell’ASP di Ragusa; Piero Giglione, segretario regionale CNA Sicilia; e Roberto Zelante, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ragusa.

Alle 16 prenderà il via la conversazione tra monsignor Vincenzo Paglia e Costanza DiQuattro. Alle 16.40 interverrà il professor Leonardo Palombi, mentre dalle 17 si svolgerà la tavola rotonda moderata da Vincenzo Morgante, con gli interventi di Massimo Iacono, Domenico Arena, Emiliano Abramo, Giuseppe Piccolo, Giovanni Brancati e Angela Maria Peruca.

Alle 18 è previsto il dibattito, sempre moderato da Morgante, mentre le conclusioni, alle 18.20, saranno affidate a Giuseppe Walter Buscema, governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia.

La conclusione dei lavori è prevista alle 18.30.

Una rete tra Lions, istituzioni, sanità, imprese e cooperazione sociale

Il convegno è il risultato della collaborazione tra il Lions Club Comiso Terra Iblea, la Fondazione Età Grande ETS, il Consorzio di Cooperative Sociali Sisifo, CNA Sicilia e CNA Ragusa, Legacoop Sicilia e ARIS, soggetti che, ciascuno nel proprio ambito, possono contribuire alla costruzione di nuovi modelli di assistenza e partecipazione sociale.

L’iniziativa si colloca inoltre nel contesto dell’impegno dei Lions della VIII Circoscrizione iblea e vede la partecipazione del governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia, Giuseppe Walter Buscema.

Il convegno gode del patrocinio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, del Comune di Comiso e dell’ASP di Ragusa. Nella locandina figura inoltre il patrocinio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Ragusa.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di confronto su una delle grandi sfide sociali dei prossimi anni: fare in modo che vivere più a lungo significhi anche vivere meglio, mantenendo autonomia, dignità, relazioni e possibilità di partecipare attivamente alla vita della propria comunità.

Una sfida che riguarda non soltanto chi è già avanti negli anni, ma anche le famiglie, i servizi sanitari, il mondo del lavoro e le generazioni più giovani, chiamate a costruire una società capace di riconoscere e valorizzare tutte le età della vita.

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