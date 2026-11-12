Pozzallo, rifiuti liquidi delle navi: la Regione vuole impianti sicuri nel porto per il mare

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A Pozzallo i rifiuti delle navi vengono raccolti e trasportati fuori dal porto per essere trattati. Il passaggio dei liquidi dalle imbarcazioni ai mezzi a terra è uno dei punti su cui la Regione chiede maggiori cautele: occorre limitare i rischi per le acque portuali e prevedere impianti di trattamento all’interno dello scalo.

Le indicazioni arrivano dall’esame ambientale del piano per i rifiuti delle navi e i residui dei carichi. Il sistema descritto si affida alla raccolta e al trasporto verso strutture autorizzate esterne, perché il porto non dispone di propri impianti fissi di smaltimento o recupero.

Per i tecnici regionali potenziare i mezzi di raccolta e trasporto va accompagnato dalla previsione di strutture capaci di trattare i liquidi nell’area portuale, riducendo così gli spostamenti verso impianti lontani. Chiedono inoltre di favorire il recupero dei materiali rispetto allo smaltimento.

Il servizio riguarda navi commerciali e passeggeri, pesca e diporto, ma anche i rifiuti del campo petrolifero Vega. Il piano descrive l’arrivo in porto di contenitori e cisterne, comprese le acque di sentina del serbatoio galleggiante Leonis, e il loro trasferimento ai mezzi terrestri.

Le raccomandazioni accompagnano il via libera al piano senza una valutazione ambientale strategica completa. Il problema indicato è come prevenire i rischi nelle operazioni di raccolta e trasferimento. La decisione non finanzia né autorizza la costruzione dei nuovi impianti.

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