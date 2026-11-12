Mensa a scuola, Ragusa in coda all’Italia: la usa poco più di un alunno su dieci

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Nel Ragusano la mensa a scuola resta un’eccezione. Alla primaria pranza in classe soltanto tra l’11 e il 12 per cento degli alunni: un dato che mette la provincia di Ragusa, insieme a quelle di Palermo, Catania e Siracusa, in fondo alla classifica nazionale. Lo dice la diciassettesima edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio di Save the Children, intitolata «Scuola liberatutti» e diffusa oggi in vista della Giornata mondiale dell’infanzia del 20 novembre.

Il confronto con il resto del Paese è netto. In Italia usufruisce della mensa il 61,6% dei bambini della primaria, in crescita rispetto al 56,6% del 2021-22. In Toscana si arriva all’87,6%, in Lombardia all’86,1%, con punte del 95% nelle province di Prato, Firenze, Milano e Lodi. La Sicilia si ferma al 15,4% e le province di Ragusa, Palermo, Catania e Siracusa scendono ancora più in basso.

Senza tempo pieno, niente pranzo a scuola

Il nodo è il tempo pieno. Chi frequenta classi a 30 ore settimanali, in genere, mangia a scuola solo due volte a settimana. In Sicilia le classi della primaria con il tempo pieno a 40 ore sono appena il 15,4%, contro il 40,3% della media italiana, il 24,7% della Campania e il 23,6% della Puglia; il Molise è all’11%. Tra le province in fondo alla classifica ci sono Palermo (8,1%), Siracusa (12,9%) e Catania (13,4%), mentre in testa c’è Milano con l’87,9%.

Per Save the Children la mensa non è solo un servizio: è un momento educativo e di socializzazione e uno strumento contro la povertà alimentare, in un Paese dove un milione e 136 mila minorenni vivono in povertà assoluta. Eppure nel 2024-25 solo il 36,5% delle scuole italiane disponeva di uno spazio adibito a mensa e, dove c’è, i costi pesano spesso sulle famiglie, con rette molto diverse da un comune all’altro. Un tema che in provincia si conosce bene: a Modica i genitori di Frigintini hanno portato la mensa davanti al Consiglio comunale.

Una scuola che si restringe: in Sicilia 172 sedi chiuse

Il quadro generale è quello di una scuola che perde alunni e sedi. In dieci anni, per il calo delle nascite, nelle aule italiane ci sono oltre 800 mila studenti in meno: la sola primaria ne ha persi 388 mila. Tra calo degli iscritti e piano di dimensionamento, dal 2015-16 hanno chiuso 1.571 sedi scolastiche, soprattutto al Sud. La Sicilia ne ha perse 172, dopo Campania (277), Calabria (263) e Puglia (174).

E il peggio, secondo le previsioni Istat citate nel rapporto, deve ancora venire: entro il 2036 ci sarà circa un milione di bambini in meno tra i 3 e i 13 anni, e circa 3 mila Comuni rischiano di perdere la loro unica scuola primaria, quasi la metà al Sud e nelle Isole. Il calo si sente già anche qui: nel Ragusano le prime elementari contano 549 potenziali alunni in meno. Save the Children propone di usare questo calo come un «dividendo demografico»: più risorse per ogni alunno, classi più piccole, più tempo scuola e le aule in esubero trasformate in laboratori e biblioteche aperte al territorio.

Edifici senza agibilità e senza palestra

L’Atlante accende i riflettori anche sugli edifici. In Italia quasi due scuole su tre (62,8%) non hanno il certificato di agibilità e oltre un terzo è privo dei tre certificati essenziali per la sicurezza: agibilità, prevenzione incendi e omologazione della centrale termica. Nel 2023-24, inoltre, 58 scuole su 100 erano senza palestra. Nell’Ibleo la situazione è anche peggiore: come abbiamo raccontato a settembre, soltanto 34 edifici scolastici iblei su 215 risultano avere l’agibilità.

Con il Pnrr sono arrivati 14,18 miliardi di euro per 9.500 interventi tra nuove scuole, riqualificazioni, mense, palestre e asili nido. Ma quei fondi finiranno nel 2027, e l’Italia investe nell’istruzione appena il 4% del Pil, salito al 4,1% nel 2025 proprio grazie alle risorse europee. Circa il 70% della spesa va al personale, per un quarto precario: nel 2024-25 i supplenti erano 235.646, quasi un insegnante su quattro.

Il caso di Acate: in classe il 17% di bambini stranieri

Nel rapporto c’è anche una voce iblea. È quella del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Acate, comune dove le serre richiamano manodopera straniera e dove la quota di bambini senza cittadinanza italiana nelle classi arriva al 17%. «Tanti studenti stranieri sono portatori di competenze ma vengono spesso sottovalutati a causa della barriera linguistica, portando alla percezione errata che “non sappiano niente”», spiega il preside. Una realtà che RagusaOggi ha raccontato anche tra i bambini e le famiglie di Marina di Acate.

In Italia gli alunni con cittadinanza non italiana sono l’11,6%; alla primaria il 14,1%, e due su tre sono nati in Italia. Proprio tra loro la dispersione scolastica resta alta: lascia gli studi il 26,2% dei giovani stranieri, contro una media nazionale scesa all’8,2%. Per questo Save the Children chiede più tempo scuola, mediatori culturali, facilitatori linguistici e risorse mirate ai territori più fragili.

«Il calo della popolazione scolastica non può tradursi in un disinvestimento sulla scuola, ma deve essere l’occasione per migliorare la qualità dell’offerta educativa per tutti gli studenti e le studentesse, a partire da quelli che affrontano le maggiori difficoltà sociali ed economiche», ha dichiarato Raffaela Milano, direttrice Ricerca di Save the Children, chiedendo un investimento strutturale su edilizia scolastica, servizi per la prima infanzia, mense, palestre e biblioteche.

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