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Acate, ladri nel fotovoltaico di contrada Canalotti: via decine di metri di cavi
02 Nov 2026 17:43
Ancora una notte di razzie tra i pannelli solari delle campagne di Acate. Questa volta i ladri hanno preso di mira il campo fotovoltaico EFC3 di contrada Canalotti, dove sono riusciti a tranciare e portare via diverse decine di metri di cavi elettrici in rame prima di sparire nel buio.
L’allarme è scattato intorno all’1:15 della notte di oggi, lunedì 2 novembre, per un’intrusione da parte di ignoti. La segnalazione è stata presa in carico dalla centrale operativa dell’Istituto di Vigilanza “La Sicurezza”: sul posto sono arrivate le guardie giurate, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri.
Durante il giro di ispezione all’interno dell’impianto, vigilanza e forze dell’ordine hanno trovato evidenti segni di effrazione lungo la recinzione perimetrale, proprio nella zona delle cabine elettriche. Un controllo più accurato ha poi confermato il sospetto: i cavi erano stati tagliati e portati via.
Terminati i rilievi e comunicata alla centrale l’entità dei danni, le pattuglie hanno ripreso il servizio di controllo del territorio. Sono in corso le indagini dei Carabinieri per risalire agli autori del furto.
Non è un caso isolato: negli ultimi due mesi i parchi fotovoltaici della zona sono finiti più volte nel mirino, dal doppio tentato furto tra Vittoria e Acate fino ai due assalti nella stessa sera e al doppio raid in una sola notte di ottobre.
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