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Acate, doppio assalto ai parchi fotovoltaici nella stessa sera: ladri dentro le recinzioni, poi la fuga
07 Ott 2026 10:17
Due incursioni nella stessa sera e altrettanti colpi falliti. Tornano nel mirino dei ladri i parchi fotovoltaici del territorio di Acate, obiettivi particolarmente appetibili per chi punta a pannelli, apparecchiature e soprattutto ai cavi di rame presenti negli impianti. Il primo allarme è scattato intorno alle 20.50 in contrada Dirillo. I malviventi erano riusciti a entrare nel perimetro di un campo fotovoltaico dopo avere manomesso e forzato la recinzione metallica. La violazione, però, è stata rilevata rapidamente dal sistema di sicurezza. Sul posto sono state indirizzate le guardie giurate di un i stituto di vigilanza privato e sono intervenuti i Carabinieri. La tempestività dell’allarme avrebbe costretto gli intrusi a cambiare immediatamente programma: i ladri si sono dileguati nel buio prima di riuscire a portare via pannelli solari, cavi di rame o altro materiale.
Poco dopo ci provano ancora
La serata, però, non era finita. Poco dopo un copione molto simile si è ripetuto in un secondo impianto fotovoltaico della zona. Anche in questo caso un intruso sarebbe riuscito a superare la recinzione di protezione, facendo però scattare il sistema di sicurezza. La risposta della centrale operativa e l’intervento sul posto hanno fatto saltare anche il secondo tentativo. Il malvivente è stato costretto ad allontanarsi senza riuscire a completare il furto. I militari dell’Arma hanno effettuato i controlli e le perlustrazioni nelle aree interessate e avviato gli accertamenti per tentare di risalire agli autori delle incursioni.
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