Dai teleri del Carmine al Crocifisso di Ibla: la Regione finanzia i restauri iblei

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La pala di San Isidoro Agricola in Cattedrale a Ragusa, il Crocifisso di San Giacomo a Ibla, i due teleri delle «Taledde» della chiesa del Carmine a Modica, il simulacro della Madonna della Neve a Giarratana. Sono alcune delle opere d’arte e dei luoghi di culto della provincia che ora hanno i soldi per essere restaurati: l’assessorato regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana ha firmato i decreti che finanziano gli interventi indicati dalla Soprintendenza di Ragusa.

Le risorse arrivano dall’ultima variazione di bilancio della Regione per il 2026. I decreti sono stati emanati a pochi giorni dall’invio dell’elenco delle priorità da parte della Soprintendenza, guidata da Antonino De Marco, che adesso può avviare gli affidamenti delle gare.

Ragusa e Ibla: Cattedrale, Duomo e San Giacomo

Nel capoluogo, alla Cattedrale di San Giovanni Battista, vanno 51 mila euro per il restauro conservativo dell’arredo ligneo monumentale della sacrestia e 32 mila euro per il dipinto su tela di San Isidoro Agricola. A Ragusa Ibla i fondi riguardano l’Aula capitolare del Duomo di San Giorgio, con 46 mila euro, e il Crocifisso della chiesa di San Giacomo Apostolo, con 25 mila euro.

Modica, la quota più grande al Carmine

È Modica a ricevere il pacchetto più consistente. Alla chiesa del Carmine vanno 155 mila euro per il restauro dei due teleri delle «Taledde», le grandi tele che accompagnano la Settimana Santa, e 54 mila euro per il rifacimento del sagrato. Nella chiesa di Santa Teresa saranno restaurati i quattro altari lignei, con 51 mila euro, mentre a Santa Maria di Betlem 20 mila euro serviranno al recupero della statua in pietra calcarea del XVI secolo che raffigura proprio la Madonna di Betlem.

Da Comiso a Ispica, gli altri interventi

A Comiso, nella Basilica di Maria Santissima Annunziata, sono finanziati il restauro del fercolo processionale del Cristo Morto (48 mila euro) e quello dell’altare della Madonna del Rosario (24 mila euro). A Monterosso Almo i fondi vanno al fercolo «Madonna con Cristo» della chiesa di Maria Santissima Assunta (32 mila euro) e alla tela con cornice della «Sacra Famiglia con Sant’Anna e San Gioacchino» nella chiesa di San Giovanni Battista (19.500 euro).

Chiaramonte Gulfi avrà 35.500 euro per il tronetto argenteo settecentesco della Chiesa Madre; Giarratana 58 mila euro per il simulacro della Madonna della Neve e il suo fercolo, nella chiesa di Sant’Antonio Abate. A Santa Croce Camerina vanno 32 mila euro per le tele di San Isidoro Agricola e di San Francesco di Paola; a Ispica 23 mila euro per l’altare ligneo maggiore della Basilica di Santa Maria Maggiore.

Abbate: «Gli uffici hanno risposto presente»

A dare notizia dei decreti è il deputato regionale modicano Ignazio Abbate, presidente della commissione Affari istituzionali all’Ars, che ringrazia gli uffici dell’assessorato, il direttore generale Mario La Rocca e il dirigente Giuseppe Alongi. Il percorso era stato definito «una corsa contro il tempo»: ora, sottolinea il parlamentare, la palla passa alla Soprintendenza, che dovrà far partire i lavori.

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