Ragusa, le scuole iblee alzano le bandiere dei diritti negati ai bambini in guerra

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La guerra, vista con gli occhi di un bambino, non ha confini né eserciti. Ha la forma di una scuola chiusa, di una casa che non c’è più, di una famiglia separata. È da qui che sono partite le scuole iblee che ieri, giovedì, hanno riempito la Sala Conferenze «Dott. Giovanni Molè» del Libero Consorzio comunale di Ragusa per la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Una bandiera per ogni diritto negato

La manifestazione, intitolata «Una bandiera per i diritti, un orizzonte di pace», è stata promossa dal Comitato provinciale Unicef di Ragusa nell’ambito del programma «Scuole per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza», insieme all’Ambito territoriale di Ragusa. L’idea era semplice: a ogni scuola è stato chiesto di realizzare una bandiera dedicata a uno dei diritti dei bambini violati nei contesti di guerra, dalla salute all’istruzione, dalla famiglia alla protezione.

A fare gli onori di casa non sono stati gli adulti. Quattro studenti, due ragazze e due ragazzi, hanno condotto la mattinata, mentre gli alunni di ogni istituto hanno spiegato il diritto scelto e il senso del proprio lavoro.

«La guerra non distrugge soltanto città, case, paesaggi. Distrugge infanzie», ha detto in apertura la presidente provinciale dell’Unicef Elisa Mandarà, che ha ideato e curato l’iniziativa con l’insegnante Tiziana Bellassai, referente del programma per l’Ambito territoriale.

Le scuole della rete

Gli istituti iscritti al programma per l’anno scolastico 2026/2027 sono sedici: a Pozzallo il Rogasi e l’Antonio Amore; a Modica il Carlo Amore – Piano Gesù, il Santa Marta – E. Ciaceri e il Raffaele Poidomani; a Ragusa il Berlinguer, il Crispi-Vetri e il Palazzello-Vann’Antò; a Comiso il Gesualdo Bufalino di Pedalino, il Pirandello e il Verga; a Vittoria lo Sciascia-Caruano e il Portella della Ginestra; e ancora il Luigi Capuana di Giarratana, il Don Milani di Scicli e il Padre Pio da Pietrelcina di Ispica.

La sala è stata messa a disposizione dalla presidente del Libero Consorzio Maria Rita Schembari. Un ringraziamento è andato anche alla dirigente dell’Ambito territoriale Daniela Mercante e ai docenti referenti, tra cui le volontarie Unicef Claudia Paradiso e Rossella Smarrocchio.

Il finale sulle scale del Palazzo

Il momento più atteso è arrivato alla fine. Ragazze e ragazzi hanno portato tutte le bandiere sulle scale del Palazzo della Provincia, trasformandole in un’unica immagine collettiva.

«Non possiamo promettere ai bambini del mondo che domani non ci saranno più guerre», ha ricordato Mandarà, «possiamo però assumere la responsabilità di non abituarci alla loro sofferenza». Bellassai ha parlato di ogni bandiera come di «un grido di speranza».

La Giornata del 20 novembre ricorda l’approvazione della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia del 1989. A Ragusa l’hanno raccontata, per una volta, quelli a cui quei diritti appartengono.

I quattro studenti che hanno condotto la mattinata Unicef alla Provincia di Ragusa (foto Laura Moltisanti)

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