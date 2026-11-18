Dal 23 al 29 novembre l'Asp di Ragusa aderisce all'(H) Open Week di Fondazione Onda: consulenze negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, punti informativi nei consultori di Comiso e Vittoria, incontri nelle scuole e workshop al Centro Commerciale Culturale.
Il Cairo? Lo ha fondato un ragusano: l’incredibile storia raccontata all’Ambasciata italiana in Egitto
18 Nov 2026 12:56
TK Secondo la ricostruzione illustrata dall’egittologa Stefania Sofra al Cairo, fu un «italiano» di Ragusa, Jawhar al-Siqilli, a fondare la città del Cairo e a costruire la moschea di Al Azhar. Il passaggio è emerso durante la conferenza «Italiani d’Egitto, storia, identità e memoria», ospitata all’ambasciata italiana dall’ambasciatore d’Italia al Cairo, Agostino Palese, come riferisce l’ANSA.
Nella ricostruzione presentata da Sofra, sebbene allora l’Italia non fosse ancora unita, i primi contatti documentati tra i due Paesi risalgono al Medioevo. Jawhar al-Siqilli, indicato come originario di Ragusa, nel 910, durante la dominazione araba della Sicilia, era stato preso dagli arabi, portato via e convertito alla fede islamica.
L’Egitto, si legge nel lancio, è stato per tanti italiani una seconda patria: da Giuseppe Ungaretti e Filippo Tommaso Marinetti, nati ad Alessandria, ad architetti, archeologi, commercianti e benefattori, ma anche semplici muratori, fornai e forza lavoro per il Canale di Suez. «Tre le ondate più intense – spiega Sofra –: la prima all’inizio dell’800, quando Muhammad Ali aprì le porte dell’Egitto agli europei per porre le basi dell’Egitto moderno, poi intorno agli anni dell’unità d’Italia, coincisi con la costruzione del Canale di Suez, e infine tra le due guerre, mentre l’Italia affrontava una crisi economica senza precedenti». Ai primi del ‘900 in Egitto c’erano circa 60 mila italiani, il maggior numero di sempre.
Nell’Ottocento arrivano medici, ingegneri, ma anche esuli politici, e la lingua della diplomazia diventa l’italiano. Carlo Meratti dà all’Egitto il primo servizio postale, rilevato poi da Giacomo Muzzi; il Canale di Suez viene inaugurato con una storica rappresentazione dell’Aida di Giuseppe Verdi. Nel 1822 era uscito il primo dizionario arabo-italiano, nel 1926 nasce la prima scuola italiana ad Alessandria. Tra i nomi ricordati, l’architetto Mario Rossi, autore della moschea Omar Makram di Alessandria, e il siciliano Filippo Cartareggia, che progettò il lungomare di Alessandria; un’impresa italiana, la Garozzo Zaffarani, ha realizzato il Museo egizio di piazza Tahrir su progetto francese.
La presenza italiana prosegue fino all’avvento di Abdel Nasser negli anni ’50: le nazionalizzazioni forzate crearono una generazione di esuli e qualcuno decise di restare, circa 10 mila persone. Oggi, secondo l’Anagrafe dell’Aire, la presenza italiana ufficiale conta diverse migliaia di residenti. Sofra parla di un «legame indissolubile tra le nostre due culture, che ha un significato profondo che va ben oltre il lavoro».
Alla conferenza erano presenti Piero Donato, presidente dell’Ospedale Italiano del Cairo, italiano d’Egitto di quarta generazione; l’imprenditore Marco Tarek Frigido; il gioielliere Pietro Bajocchi, titolare della più antica gioielleria d’Egitto, fondata alla fine dell’Ottocento; suor Pina De Angelis, missionaria comboniana in Egitto dal 1986, anima dell’Ospedale italiano. Tutti hanno ringraziato l’ambasciatore Palese per aver «riportato l’attenzione su un pezzo di storia condivisa che continua nel tempo tra le due rive del Mediterraneo».
Leggi anche: Ragusa ed Egitto insieme nel nome di Jawhar al-Siqilli e Una targa commemorativa del condottiero siculo egiziano Jawhar Al Siqilli a Ibla.
© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali
© Riproduzione riservata