Ragusa, torna a suonare l’organo Serassi-Tamburini: Cattedrale gremita

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Una cattedrale di San Giovanni Battista piena di fedeli ha salutato sabato sera il ritorno dello storico organo Serassi-Tamburini, restituito alla comunità ragusana dopo un importante intervento di restauro. Con i tanti cittadini c’erano anche rappresentanti delle istituzioni civili e del territorio, tra cui delegazioni della Prefettura, del Provveditorato agli Studi e della Croce Rossa Italiana.

Dopo i saluti istituzionali hanno preso la parola il sindaco di Ragusa Giuseppe Cassì, la dirigente Valentina Spadaro, don Giuseppe Antoci, il maestro organaro Giuliano Colletti con i suoi collaboratori e il vicario generale della diocesi, monsignor Sebastiano Roberto Asta, che ha portato il saluto del vescovo, monsignor Giuseppe La Placa, e ha benedetto lo strumento. Il soprintendente Nino De Marco era rappresentato da Carlo Giunta.

Falcone e il finanziamento del restauro

Tra gli interventi quello dell’europarlamentare Marco Falcone, che ha favorito il finanziamento necessario al restauro. Falcone ha indicato la tutela del patrimonio storico e culturale come un investimento strategico per il futuro dei territori: recuperare beni identitari come l’organo della cattedrale, ha osservato, rafforza il legame tra la comunità e la sua memoria collettiva, e alle istituzioni spetta sostenere percorsi di valorizzazione che tengano insieme conservazione, cultura e sviluppo.

Oltre tremila canne, inaugurato nel 1858

Il momento centrale della serata è stato il racconto del restauro. L’organo monumentale fu costruito dalla casa Serassi di Bergamo e inaugurato nel 1858: ha più di tremila canne ed è considerato una delle testimonianze più significative dell’arte organaria dell’Italia meridionale. Con i lavori appena conclusi torna pienamente utilizzabile, anche per le generazioni future.

A far risuonare lo strumento sono stati il maestro Fernando Gabriel Swiech, organista e direttore d’orchestra di fama internazionale, e il maestro Giovanni Arestia, per 47 anni organista della cattedrale. La serata, fortemente voluta dal parroco, don Giuseppe Burrafato, si è chiusa tra gli applausi del pubblico.

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