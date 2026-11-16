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Scicli, Minetti e Impastato per «Oltre ogni muro»: quattro giorni sulla legalità
16 Nov 2026 18:47
Annalisa Minetti, Giovanni Impastato, un omaggio a Mia Martini e l’Opera dei pupi dei Fratelli Napoli. Sono gli appuntamenti di «Oltre ogni muro – Educare al rispetto, vivere la legalità», il percorso promosso dal Comune di Scicli il 20, 23, 25 e 27 novembre su tre temi: legalità, bullismo e violenza di genere. A darne notizia è il sindaco Mario Marino.
Incontri, testimonianze, spettacoli e momenti di confronto coinvolgono soprattutto gli istituti scolastici del territorio, ma alcuni appuntamenti sono aperti a tutta la cittadinanza. Il titolo richiama la volontà di abbattere i muri dell’indifferenza, della paura, del pregiudizio e del silenzio. L’obiettivo dichiarato è diffondere la cultura della legalità, della memoria civile e della cittadinanza attiva, prevenire il bullismo e ogni forma di esclusione, sensibilizzare contro la violenza di genere e gli stereotipi e rafforzare il legame tra scuole, istituzioni e comunità.
Il programma
Venerdì 20 novembre, ore 10, Nuovo CineTeatro Italia: incontro con gli studenti con Annalisa Minetti sulla violenza di genere, tra testimonianze, musica e momenti di riflessione.
Lunedì 23 novembre, ore 10.30, Nuovo CineTeatro Italia: incontro con gli studenti con Giovanni Impastato su legalità, antimafia, memoria, giustizia, libertà, coraggio e responsabilità. Alle 18, a Palazzo Spadaro, Impastato incontra la cittadinanza.
Mercoledì 25 novembre, ore 19, Palazzo Spadaro: «La Grande Assente», omaggio a Mia Martini. Nella stessa giornata, dedicata al contrasto della violenza sulle donne, in città è in programma anche una marcia «rumorosa».
Venerdì 27 novembre, ore 9 e ore 11, Nuovo CineTeatro Italia: rappresentazioni dell’Opera dei pupi siciliana a cura dei Fratelli Napoli, per gli studenti, dedicate ai valori del coraggio, della lealtà, della giustizia e del rispetto.
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