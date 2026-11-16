Scicli, Minetti e Impastato per «Oltre ogni muro»: quattro giorni sulla legalità

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Annalisa Minetti, Giovanni Impastato, un omaggio a Mia Martini e l’Opera dei pupi dei Fratelli Napoli. Sono gli appuntamenti di «Oltre ogni muro – Educare al rispetto, vivere la legalità», il percorso promosso dal Comune di Scicli il 20, 23, 25 e 27 novembre su tre temi: legalità, bullismo e violenza di genere. A darne notizia è il sindaco Mario Marino.

Incontri, testimonianze, spettacoli e momenti di confronto coinvolgono soprattutto gli istituti scolastici del territorio, ma alcuni appuntamenti sono aperti a tutta la cittadinanza. Il titolo richiama la volontà di abbattere i muri dell’indifferenza, della paura, del pregiudizio e del silenzio. L’obiettivo dichiarato è diffondere la cultura della legalità, della memoria civile e della cittadinanza attiva, prevenire il bullismo e ogni forma di esclusione, sensibilizzare contro la violenza di genere e gli stereotipi e rafforzare il legame tra scuole, istituzioni e comunità.

Il programma

Venerdì 20 novembre, ore 10, Nuovo CineTeatro Italia: incontro con gli studenti con Annalisa Minetti sulla violenza di genere, tra testimonianze, musica e momenti di riflessione.

Lunedì 23 novembre, ore 10.30, Nuovo CineTeatro Italia: incontro con gli studenti con Giovanni Impastato su legalità, antimafia, memoria, giustizia, libertà, coraggio e responsabilità. Alle 18, a Palazzo Spadaro, Impastato incontra la cittadinanza.

Mercoledì 25 novembre, ore 19, Palazzo Spadaro: «La Grande Assente», omaggio a Mia Martini. Nella stessa giornata, dedicata al contrasto della violenza sulle donne, in città è in programma anche una marcia «rumorosa».

Venerdì 27 novembre, ore 9 e ore 11, Nuovo CineTeatro Italia: rappresentazioni dell’Opera dei pupi siciliana a cura dei Fratelli Napoli, per gli studenti, dedicate ai valori del coraggio, della lealtà, della giustizia e del rispetto.

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata