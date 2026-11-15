Scicli, il 25 novembre una marcia «rumorosa» contro la violenza sulle donne

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Fischietti, pentole, coperchi, tamburi, campanacci e mazzi di chiavi: a Scicli il 25 novembre la violenza sulle donne si contrasta facendo rumore. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Casa delle Donne di Scicli, insieme a Mediterranean Hope, promuove per mercoledì 25 novembre una marcia «rumorosa» che attraverserà le strade della città.

Il raduno è alle 18 davanti alla sede dell’associazione, in via Malpighi 1. Il corteo partirà alle 18.30 e passerà per via Colombo, via Tagliamento, via Rossini, corso Mazzini, largo Gramsci, piazza Italia e via Nazionale, per concludersi in piazza Busacca.

L’obiettivo, spiegano le organizzatrici, è rompere «il silenzio e l’omertà che troppo spesso circondano la violenza sulle donne». «Mentre la violenza agisce nel silenzio, noi scegliamo di farci sentire: con le nostre voci, i nostri corpi, i nostri passi e la nostra presenza».

Le cinque parole della marcia

Le parole d’ordine scelte quest’anno sono cinque: autodeterminazione, consenso, dissenso, cura e lotta. L’autodeterminazione è descritta come il diritto di decidere del proprio corpo, della propria vita e del proprio futuro; il consenso come il riconoscimento e il rispetto della volontà dell’altra persona; il dissenso come il diritto di dire no, di sottrarsi e di contestare. La cura è indicata come «una pratica politica e collettiva, che mette al centro le persone, le relazioni e la responsabilità reciproca», la lotta come la scelta di non rassegnarsi alle disuguaglianze e a una cultura patriarcale «che continua a legittimare la violenza e la sopraffazione».

«Il 25 novembre vogliamo rivendicare il diritto di tutte a una vita libera dalla violenza», scrive la Casa delle Donne di Scicli.

Cartelloni e striscioni da preparare insieme

Per preparare cartelloni, striscioni e materiali da portare in corteo, la sede di via Malpighi 1 sarà aperta martedì 24 novembre dalle 16 e mercoledì 25 novembre dalle 15: uno spazio a disposizione di chiunque voglia contribuire.

L’invito è rivolto a tutte e tutti, «perché la lotta contro la violenza sulle donne riguarda l’intera comunità». E la raccomandazione finale è di portare con sé tutto ciò che può fare rumore e, soprattutto, la propria voce: «Il silenzio protegge la violenza e noi vogliamo romperlo».

Leggi anche: Scicli, 14 anni dopo il femminicidio di Rosetta Trovato nasce una nuova speranza · Picchiata dal marito vicino al Petrulli, Adessobasta: «Il 25 novembre è ogni giorno»

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata