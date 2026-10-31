Picchiata dal marito vicino al Petrulli, Adessobasta: «Il 25 novembre è ogni giorno»

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L’aggressione di mercoledì sera vicino all’impianto sportivo Petrulli di Ragusa, dove una donna è stata picchiata dal marito, non è un caso isolato. Lo dice l’associazione Adessobasta, che esprime vicinanza alla vittima e richiama una lunga e allarmante scia di episodi di violenza domestica registrati in città negli ultimi mesi.

L’associazione ringrazia i passanti e chi frequentava l’area sportiva: il loro intervento ha interrotto le percosse prima dell’arrivo delle forze dell’ordine ed evitato conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi. Non voltarsi dall’altra parte, sottolinea, è il primo passo per scardinare la cultura dell’indifferenza.

L’episodio arriva mentre si avvicina il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per Adessobasta la violenza di genere non è un’emergenza temporanea né una ricorrenza da celebrare solo sul calendario, ma un problema strutturale che richiede una risposta quotidiana, ferma e collettiva.

Da qui l’appello alla comunità e alle istituzioni locali: tenere altissima l’attenzione ogni giorno, potenziando la rete dei centri antiviolenza, il supporto psicologico e le tutele per chi trova il coraggio di denunciare.

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