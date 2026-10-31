Il protocollo tra Sicindustria e Asp entra nella fase operativa: una ventina di aziende iblee aderenti, 1.200 lavoratori coinvolti e fino a 4.000 persone con i familiari.
Addio a Melania Cugnata: Chiaramonte Gulfi piange la giovane
31 Ott 2026 10:27
Chiaramonte Gulfi piange Melania Cugnata, la donna di 46 anni morta a causa di una grave malattia.
Melania era molto conosciuta a Chiaramonte Gulfi, lavorava in uno studio dentistico. Abitava nella zona storica di Chiaramonte, tra i quartieri San Vito e Ferriero. Una donna bella e determinata, dal carattere forte, che molti ricordano con affetto. La donna lottava da tempo e aveva avuto vari ricoveri ospedalieri. Anche nella malattia, non aveva mai perso il sorriso.
I funerali si svolgeranno domani alle 10 nella chiesa di Santa Maria di Gesù, dei Frati Minori.
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