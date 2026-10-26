Ail Ragusa compie vent’anni: il 6 e 7 novembre un convegno su ricerca e cura

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Vent’anni accanto ai pazienti onco-ematologici e alle loro famiglie, tra assistenza, solidarietà e sostegno alla ricerca. Ail Ragusa festeggia il traguardo con il convegno “20 anni di Ail Ragusa – Dati, sfide e nuove prospettive”, in programma venerdì 6 e sabato 7 novembre al Relais Antica Badia, in corso Italia 125 a Ragusa.

Due giornate per ripercorrere il cammino dell’associazione e confrontarsi sui progressi della ricerca e sul futuro della cura delle malattie del sangue, con interventi di medici, ricercatori e professionisti sanitari. Il venerdì sarà dedicato alla ricerca no profit, ai dati della rete regionale del Registro tumori e all’analisi epidemiologica delle neoplasie emolinfopoietiche in provincia di Ragusa. Il sabato spazio alla storia di Ail Ragusa, alla gestione del paziente, al sostegno psicologico, al servizio di trasporto e alle testimonianze, fino alla tavola rotonda conclusiva sulle sfide per un mondo senza cancro.

«Tutti i servizi che abbiamo istituito sono gratuiti», ricorda la presidente Cettina Migliorisi, grazie ai sostenitori, alla collaborazione con l’Asp e con il dipartimento di Ematologia e all’impegno dei volontari. La sfida dei prossimi anni, spiega, è coinvolgere sempre più persone, soprattutto giovani, sostenere la ricerca e contribuire a rendere le leucemie sempre più curabili.

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