È morta Vittoria De Masi, moglie di Piero Guccione: le sue ceneri riposeranno a Scicli

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È morta oggi a Roma, città dove risiedeva, Vittoria De Masi (1935–2026), moglie di Piero Guccione e madre della loro unica figlia, Paola. Avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 28 ottobre, lo stesso giorno in cui la Biennale di Venezia dedicherà a Piero Guccione una giornata di studi e presenterà il volume a lui dedicato.

Ad annunciarne la morte è l’Archivio Piero Guccione, curato dalla figlia Paola, con il quale gli appassionati dell’arte guccioniana continuano a essere informati su quanto ruota attorno al pittore sciclitano anche dopo la sua morte, avvenuta il 6 ottobre del 2018.

“Vittoria è stata accanto a Piero nei primi decisivi anni della sua formazione artistica, condividendone sacrifici, speranze e conquiste. Un legame profondo, che li ha accompagnati per tutta la vita, anche quando le loro strade hanno preso direzioni diverse – è il messaggio che accompagna la morte della donna –. Piero non ha mai dimenticato quanto Vittoria avesse fatto per lui, consapevole che il suo percorso umano e artistico doveva molto anche alla forza, alla determinazione e all’amore con cui lei lo aveva sostenuto. Donna di straordinaria cultura, sensibilità e generosità, Vittoria lascia un ricordo indelebile in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e amarla. Con affetto e gratitudine la ricordiamo, certi che il suo amore continuerà a vivere nel cuore di tutti coloro che le hanno voluto bene”.

I funerali si terranno martedì 27 ottobre, alle 11, nella chiesa di San Gioacchino a Roma. La prossima primavera, rispettando il desiderio espresso in vita, le sue ceneri saranno accolte nel cimitero di Scicli, città alla quale era rimasta profondamente legata e dove sono custodite le ceneri di Piero Guccione.

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