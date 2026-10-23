Modica, cento studenti al Garibaldi per l’Orchestra del Bellini che apre la stagione

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Per molti di loro sarà la prima volta davanti a una grande orchestra sinfonica. Oltre cento studenti delle scuole a indirizzo musicale di Modica saranno tra il pubblico del concerto che sabato 24 ottobre, alle 21, inaugurerà la stagione musicale del Teatro Garibaldi.

Invitati gratuitamente dalla Fondazione Teatro Garibaldi, in accordo con il Teatro Massimo Bellini, i ragazzi ascolteranno dal vivo «Sogni e passioni», eseguito dall’Orchestra del Bellini di Catania diretta da Mārtiņš Ozoliņš. L’iniziativa coinvolge gli istituti comprensivi Raffaele Poidomani, Giacomo Albo, Santa Marta-Ciaceri e Carlo Amore, il Liceo musicale Giovanni Verga, il Liceo Galilei-Campailla, l’istituto tecnico Archimede e l’Accademia del Musical-Gli Armonici.

Per chi studia uno strumento, sottolinea la Fondazione, ascoltare un’orchestra dal vivo significa portare l’apprendimento oltre l’aula: capire come si intrecciano le parti, cogliere timbri e dinamiche, osservare il dialogo tra direttore e musicisti.

Il programma

Il concerto inaugurale di «InTeatroMusica» 2026-2027 attraverserà mondi fiabeschi e atmosfere misteriose: si aprirà con «L’apprendista stregone» di Dukas, seguito dal «Mefisto Valzer n. 2» di Liszt e dalla «Danza macabra» di Saint-Saëns. Di Čajkovskij saranno eseguite la suite da «La bella addormentata» e, in chiusura, l’«Ouverture solenne 1812».

Per l’occasione il Teatro Garibaldi sarà illuminato di verde per sensibilizzare sulla fibrosi cistica. I biglietti sono disponibili al botteghino del teatro e online su Ciaotickets; informazioni sul sito della Fondazione o al numero 0932 946991.

© Riproduzione riservata