“Ragusa in Rosa – PreveniAMO”: visite senologiche gratuite all’Interspar Le Dune di Ragusa. Ecco come prenotarsi

*RAGUSA – Quarantacinque visite senologiche gratuite, due appuntamenti dedicati al Pilates e un incontro sulla corretta alimentazione e sui sani stili di vita. È il programma della seconda edizione di “Ragusa in Rosa – PreveniAMO”, l’iniziativa promossa da Despar Sicilia, attraverso il gruppo Ergon, in collaborazione con la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Ragusa, che dal 22 al 25 ottobre porterà all’Interspar Le Dune di Ragusa quattro giornate dedicate alla prevenzione del tumore al seno e, più in generale, alla salute e al benessere.*L’iniziativa, organizzata nell’ambito della campagna nazionale Nastro Rosa e con il supporto di Asp Ragusa, torna dopo il positivo riscontro dello scorso anno e rafforza un percorso di collaborazione che ha già visto Despar Sicilia e LILT impegnate insieme in diverse attività di prevenzione sul territorio ragusano. L’obiettivo è offrire opportunità concrete di controllo e sensibilizzazione, avvicinando le persone alla diagnosi precoce e all’adozione di abitudini salutari. Le prenotazioni per le visite senologiche gratuite saranno aperte esclusivamente lunedì 19 e martedì 20 ottobre attraverso l’app Despar Sicilia, fino a esaurimento dei posti disponibili. Le visite si svolgeranno venerdì 23 e sabato 24 ottobre all’interno dell’Interspar Le Dune (via Giorgio La Pira, 21/23 – Ragusa) che ospiterà anche gli altri appuntamenti della campagna. Il programma prenderà il via giovedì 22 ottobre, alle ore 12, con un momento di incontro e confronto tra i rappresentanti di Despar Sicilia e della LILT Ragusa, dedicato alla presentazione dell’iniziativa e all’importanza di promuovere la prevenzione attraverso una collaborazione tra il mondo delle imprese e le realtà impegnate nella tutela della salute. Nella stessa giornata, dalle 19 alle 20, si terrà un open day di Pilates con la dott.ssa Nadia Montes, primo dei due appuntamenti dedicati all’attività fisica e al benessere. Venerdì 23 ottobre, dalle 9 alle 12:45, inizieranno le visite senologiche gratuite, con controlli effettuati dal dott. Marco Ambrogio. In serata, dalle 19 alle 20, si svolgerà il secondo open day di Pilates. Sabato 24 ottobre sarà invece la giornata con il maggior numero di visite senologiche. Dalle 9:30 alle 12.45 con la dott.ssa Anna Corallo, mentre dalle 14.30 alle 18.30 il dott. Marco Ambrogio effettuerà altre visite. Complessivamente saranno circa 45 le visite senologiche gratuite messe a disposizione nelle due giornate, con l’intento di offrire alle donne un’ulteriore occasione per prendersi cura della propria salute. La manifestazione si concluderà domenica 25 ottobre, dalle 11 alle 12.30, con un incontro sulla corretta alimentazione e sui sani stili di vita, condotto da un nutrizionista della LILT. L’appuntamento approfondirà il rapporto tra alimentazione, abitudini quotidiane e prevenzione, completando un programma che, accanto ai controlli medici, vuole richiamare l’attenzione sull’importanza di uno stile di vita attivo ed equilibrato. “La nuova edizione di “Ragusa in Rosa” prosegue un’esperienza avviata nell’ottobre 2025 confermando la forte attenzione delle donne verso le opportunità di prevenzione e l’efficacia della scelta di portare i controlli medici all’interno di un luogo frequentato quotidianamente da centinaia di persone – spiega Concetta Lo Magno, responsabile marketing di Despar Sicilia – Un’esperienza che non è rimasta isolata. La collaborazione è infatti proseguita anche nel marzo 2026, in occasione della 25ª Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica, e nel maggio 2026 quando l’Interspar ha ospitato giornate di screening dermatologici gratuiti, visite specialistiche e incontri informativi . Con il nuovo appuntamento di questo ottobre, Despar Sicilia e LILT Ragusa confermano la volontà di dare continuità a questo percorso, facendo della prevenzione un impegno che accompagna diversi momenti dell’anno”. Una collaborazione che assume un significato particolare nell’ambito della campagna Nastro Rosa, nata per sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce del tumore al seno, ma che nell’esperienza ragusana si arricchisce anche di attività dedicate all’esercizio fisico e all’alimentazione.

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