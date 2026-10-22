Sapori Ibleidi, dopo Chiaramonte, Monterosso e Giarratana il gran finale a Buccheri

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Il viaggio tra i sapori dell’entroterra ibleo, partito dai borghi della provincia di Ragusa, arriva al capolinea. Dopo le tappe di Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo e Giarratana, sarà Buccheri a ospitare sabato 24 e domenica 25 ottobre il quarto e ultimo appuntamento di “Sapori Ibleidi”, il progetto dell’Unione dei Comuni Ibleide finanziato dall’assessorato regionale alle Attività produttive con il bando “Sicilia che piace” 2026. Il weekend avrà il titolo “I Tesori di Buccheri – Best Culinary Destination”.

Nel borgo siracusano, terra di olivicoltura, i protagonisti saranno l’olio extravergine legato alla cultivar Tonda Iblea, i funghi, i tartufi e la cucina tradizionale. Sabato si comincia alle 10 con un trekking nel Bosco di Santa Maria, tra castagni, laghetti, ipogei e la Neviera della Scalitta, con ritrovo all’Infopoint di via Matteotti 1. Alle 17 il convegno “I boschi di Buccheri” sulla tutela del patrimonio forestale, con l’Azienda demaniale forestale, il Corpo forestale e le associazioni ambientaliste; alle 18 l’inaugurazione della 26ª Mostra micologica del gruppo “Andrea Buda” e la presentazione del libro di Giovanna Marino Portella “Nella terra degli ulivi”.

Domenica, dalle 10, piazza Roma ospiterà gli stand enogastronomici, mentre dalle 8.30 partiranno gli itinerari: il trekking di circa nove chilometri nel Bosco Pisano alla scoperta della rarissima Zelkova sicula, l’escursione “Gemme boschive” nel Bosco di Santa Maria, il percorso alla chiesa rupestre di San Nicola e alle antiche neviere, le passeggiate nel centro storico tra scalinate medievali, chiese barocche e resti del castello normanno, i percorsi sui tartufi e un’escursione micologica gratuita. In piazza Roma arriveranno anche le storiche utilitarie del Fiat 500 Club Italia, e la musica accompagnerà la giornata alle 11.30 e alle 15.30.

Per il sindaco di Buccheri Alessandro Caiazzo l’appuntamento chiude un percorso che ha unito quattro comunità, ciascuna con le proprie eccellenze, e rafforza il lavoro comune dell’Unione dei Comuni Ibleide per un turismo legato all’autenticità dei borghi. Le escursioni richiedono la prenotazione obbligatoria e, salvo quelle indicate come gratuite, il pagamento di una quota da verificare con gli organizzatori; per il trekking nel Bosco Pisano le prenotazioni passano anche da Giarratana on the Way.

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