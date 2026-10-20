La sua Donnalucata e la sua Scicli in lutto. Oggi si piange per Enzo Ina “U King”, il cinema ed il mare le sue passioni

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Ha cessato di vivere nella notte seduto comodamente sul suo divano di casa. Stamattina i sanitari, allertati dai familiari poco dopo le sei, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Stazza imponente e sorriso in bocca: era così Enzo King, l’amico di tutti, colui che se non ti accorgevi che ci fosse si faceva notare lui chiamandoti con quel suo fare amicale che non si potrà dimenticare. Sempre impegnato, esuberante, voglioso di fare e di dare. Non si risparmiava in nulla. Da attore e stuntman lo abbiamo visto in diversi film. Dalla fiction del Commissario Montalbano al film per la televisione Il capo dei capi sulla vita di Totò Riina, al grande schermo con il film La Matassa (di Ficarra e Picone) e Malèna. Visto anche a Ciao Darwin. Cinema e mare. Gli abissi erano la sua passione; le sue immersioni in apnea senza zavorra lo portavano a dire che si avvicinava, nelle prestazioni immersive, al campione Enzo Maiorca.

Donnalucata, dove è nato e cresciuto, era la sua vita. Negli ultimi anni faceva la spola con l’amata Malta, altro amore della sua vita. Spensierato, gioioso sembra che gli anni (erano 68 quelli attuali) su di lui non davano peso. Sempre giovane e frizzante amava le auto sportive e tutto quanto ruotava alla vita di uomo dal grande cuore. “Signora, che scriviamo? Lo facciamo un bel pezzo anche se suo marito Santo non c’è più?” chi scrive queste righe oggi lo ha conosciuto da decenni, fin dalla sua giovane età assistendo alla sua ascesa nei campi che amava e che lo hanno fatto vivere, da spirito libero, per come voleva. E lo ricorda con queste parole che non mancavano ad ogni incontro.

I funerali domani alle 15 nella chiesa di Santa Caterina da Siena nella sua Donnalucata. Condoglianze alla famiglia da RagusaOggi.

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