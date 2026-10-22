Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: È scomparso Rosario Occhipinti
22 Ott 2026 10:59
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Rosario Occhipinti, di 83 anni. Ne danno il triste annuncio il cognato Franco, i nipoti e i parenti tutti.
La camera ardente è stata allestita nel salone della chiesa di San Francesco di Paola, in via G.B. Odierna 297, a Ragusa. I funerali saranno celebrati domani, venerdì 23 ottobre, alle 10.30 nella chiesa di San Francesco di Paola.
La famiglia ringrazia quanti parteciperanno al rito funebre. Le offerte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.
Onoranze funebri Spata, via Archimede 152, Ragusa.
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