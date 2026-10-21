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Necrologi: È scomparso Salvatore Criscione

Necrologi: È scomparso Salvatore Criscione

21 Ott 2026 13:23
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Oggi è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il signor

Salvatore Criscione
di anni 71

Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, i figli Enrico, Alessandra ed Elisa, il genero Joey, i nipoti Andrea, Nicholas, Jasmine, Kimberly e Diana, il fratello Pippo con Concita, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.

Il corteo in auto muoverà domani, giovedì 22 ottobre, alle ore 15:45 dalla casa dell’estinto, in via Aldo Moro 46, lotto 51, scala B.

I funerali avranno luogo alle ore 16:00 nella chiesa San Pio X.

Si ringraziano tutti coloro che con affetto assisteranno al rito funebre. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza. Si dispensa dalle visite.

Ragusa, 21 ottobre 2026
Onoranze Funebri Spata, via Archimede 152, Ragusa – cell. 339 6461003

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