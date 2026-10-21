Necrologi: E’ deceduta Concetta Incatasciato

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Modica, addio a Concetta Incatasciato: aveva 92 anni

È morta all’età di 92 anni Concetta Incatasciato, conosciuta come Tina, moglie di Cosimo Poidomani.

A darne il triste annuncio sono il marito, i figli Giorgio, Giusy e Claudia, la nuora Francesca, il genero Raffaele, i nipoti Cosimo, Andrea, Lorena, Aurora e Gabriele, le cognate e i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati giovedì 22 ottobre, alle ore 11, nella chiesa dei Frati Minori Cappuccini a Modica.

La famiglia ringrazia quanti vorranno partecipare al rito funebre e condividere questo momento di raccoglimento.

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