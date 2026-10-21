Incarichi a tre specialisti in pensione: Sallemi per l'Ortopedia del Guzzardi di Vittoria, Tumino per la Pediatria e Milardi per Anestesia e Rianimazione, fino al 31 dicembre 2026.
Necrologi: E’ deceduta Concetta Incatasciato
21 Ott 2026 11:20
Modica, addio a Concetta Incatasciato: aveva 92 anni
È morta all’età di 92 anni Concetta Incatasciato, conosciuta come Tina, moglie di Cosimo Poidomani.
A darne il triste annuncio sono il marito, i figli Giorgio, Giusy e Claudia, la nuora Francesca, il genero Raffaele, i nipoti Cosimo, Andrea, Lorena, Aurora e Gabriele, le cognate e i parenti tutti.
I funerali saranno celebrati giovedì 22 ottobre, alle ore 11, nella chiesa dei Frati Minori Cappuccini a Modica.
La famiglia ringrazia quanti vorranno partecipare al rito funebre e condividere questo momento di raccoglimento.
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