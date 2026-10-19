Necrologi: è venuta a mancare Maria Grazia Raniolo

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

È venuta a mancare Maria Grazia Raniolo, aveva 72 anni

Serenamente, munita dei conforti religiosi, è venuta a mancare all’affetto dei suoi cari Maria Grazia Raniolo, in La Terra, di 72 anni.

Ne danno il triste annuncio il marito Salvatore, i figli Chiara e Andrea, il genero Gianni, la nuora Viviana, i nipoti Giulio e Roberta, la sorella Laura con Enzo e Federica, i cognati, i nipoti e tutti i parenti.

I funerali si svolgeranno martedì 20 ottobre 2026, nella chiesa parrocchiale di San Pio X a Ragusa. Il corteo funebre muoverà in auto alle ore 15.30 dall’abitazione della defunta, in via Ugo La Malfa 7.

La famiglia ringrazia anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera per la cara Maria Grazia.

Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

La famiglia dispensa dalle visite.

Ragusa, 19 ottobre 2026.

© Riproduzione riservata