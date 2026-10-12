Ha preso il via oggi, anche nel Ragusano come nel resto della Sicilia, la campagna vaccinale antinfluenzale 2026-2027, che proseguirà fino al 28 febbraio 2027. In via prioritaria, la vaccinazione dovrà essere garantita alle persone di età pari o superiore a 60 anni e ai soggetti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze. […]
Influenza, al via le vaccinazioni: ecco a chi vengono garantite
12 Ott 2026 15:49
Ha preso il via oggi, anche nel Ragusano come nel resto della Sicilia, la campagna vaccinale antinfluenzale 2026-2027, che proseguirà fino al 28 febbraio 2027. In via prioritaria, la vaccinazione dovrà essere garantita alle persone di età pari o superiore a 60 anni e ai soggetti affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze. L’obiettivo è ridurre il rischio individuale di malattia, ricoveri ospedalieri e morte, limitare la trasmissione del virus alle persone più fragili, diminuire gli accessi al Pronto soccorso e i ricoveri correlati all’influenza e contenere i costi sociali e sanitari connessi alla diffusione dell’infezione.
Da 0 a over 60anni
La vaccinazione antinfluenzale è indicata a partire dai 6 mesi di vita ed è fortemente raccomandata alle categorie a maggiore rischio. Tra queste rientrano – oltre agli over 60, alle persone affette da patologie croniche o a rischio di complicanze – le donne in qualsiasi trimestre di gravidanza e nel periodo postpartum, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, le persone ricoverate presso strutture per lungodegenti e i familiari o contatti di soggetti ad alto rischio.
Diversi i vaccini disponibili: variano a seconda dell’età e del livello di protezione
Per questa stagione vaccinale 2026/2027, i vaccini disponibili sono i seguenti:
- vaccino inattivato trivalente standard, utilizzabile a partire dai 6 mesi di età;
- vaccino trivalente su colture cellulari, utilizzabile a partire dai 6 mesi di età;
- vaccino trivalente adiuvato, indicato per le persone di età pari o superiore a 50 anni;
- vaccino trivalente ad alto dosaggio, indicato per le persone di età pari o superiore a 60 anni;
- vaccino vivo attenuato spray nasale, destinato ai soggetti dai 2 anni fino ai 18 anni non compiuti, nel rispetto delle specifiche indicazioni e controindicazioni.
Per le persone di età pari o superiore a 60 anni e per gli ospiti di RSA, strutture sociosanitarie e di lungodegenza, le indicazioni regionali raccomandano in particolare l’utilizzo dei vaccini potenziati, adiuvato o ad alto dosaggio, per la maggiore efficacia nella protezione dalle forme severe della malattia.
Solo una dose per le bambine e i bambini dai 9 anni in su è prevista una sola dose. Nei bambini di età inferiore ai 9 anni mai vaccinati in precedenza sono raccomandate due dosi, a distanza di almeno quattro settimane; per quelli già vaccinati in una precedente stagione è invece prevista una sola dose.
La vaccinazione antinfluenzale rappresenta inoltre un’importante occasione per proporre, quando indicate, altre vaccinazioni raccomandate. È possibile la co-somministrazione con i vaccini anti-pneumococco, anti-Herpes Zoster, anti-difterite-tetano-pertosse, anti-Covid-19 e contro il Virus respiratorio sinciziale.
Le vaccinazioni antinfluenzali saranno somministrate presso gli ambulatori dei Medici e dei Pediatri di famiglia e nelle Farmacie convenzionate aderenti alla campagna. È inoltre possibile prenotarsi presso gli ambulatori vaccinali dell’ASP di Ragusa tramite il numero verde 800 050510 o scrivendo all’indirizzo email servizio.epidemiologia@asp.rg.it.
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