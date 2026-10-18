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Necrologi: E’ venuta a mancare Rita Drago

Necrologi: E’ venuta a mancare Rita Drago

18 Ott 2026 09:55
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È venuta a mancare improvvisamente Rita Drago, aveva 71 anni

È venuta improvvisamente a mancare all’affetto dei suoi cari Rita Drago, in Fargione, di 71 anni.

Ne danno il triste annuncio il marito Michele, il figlio Emanuele, la nuora Silvia, gli amati nipotini Michele e Martina, i cognati, i nipoti e tutti i parenti.

I funerali si svolgeranno lunedì 19 ottobre 2026, nella chiesa parrocchiale del Preziosissimo Sangue di N.S.G.C. a Ragusa. Il corteo funebre muoverà in auto alle ore 9.45 dall’abitazione della defunta, in via Francesca Morvillo 7.

La famiglia ringrazia anticipatamente quanti si uniranno nel ricordo e nella preghiera per la cara Rita.

Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

La famiglia dispensa dalle visite.

Ragusa, 18 ottobre 2026.

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