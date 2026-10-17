Necrologi: E’ venuta a mancare Rosaria Algieri

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È venuta a mancare Rosaria Algieri, aveva 72 anni

Munita dei conforti religiosi e amorevolmente assistita dall’affetto dei suoi cari, è venuta a mancare Rosaria Algieri, in Elia, di 72 anni.

Ne danno il triste annuncio il marito Raffaele, le figlie Chiara e Lucia, i generi Marco e Piero, i nipoti Elena, Diego, Matteo e Matilde, la sorella Donatella, la cognata Maria Pina, i nipoti e tutti i parenti.

I funerali si svolgeranno oggi, sabato 17 ottobre 2026, presso la parrocchia Preziosissimo Sangue di Ragusa. Il corteo funebre muoverà alle ore 15.15 dall’abitazione della defunta, in via V. De Sica n. 11.

La famiglia ringrazia quanti parteciperanno al rito funebre e si uniranno con affetto al dolore per la perdita della cara Rosaria.

Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

La famiglia dispensa dalle visite.

Ragusa, 16 ottobre 2026.

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