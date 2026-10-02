A Modica sei nuovi posti per l’Osservazione Breve Intensiva: martedì l’attivazione al Maggiore-Baglieri

Sei posti letto per rafforzare il Pronto soccorso e gestire in maniera più appropriata i pazienti che, dopo la prima valutazione, hanno bisogno di ulteriori accertamenti o di un periodo di monitoraggio. È la nuova area di Osservazione Breve Intensiva (OBI) dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, che sarà attivata martedì 6 ottobre alle ore 10.La nuova area si trova al primo piano del padiglione A ed è stata realizzata attraverso la ristrutturazione degli ambienti con un intervento in economia, finanziato con fondi del bilancio aziendale.I locali sono stati adeguati sotto il profilo della sicurezza sul lavoro e della normativa antincendio e sono stati dotati degli impianti necessari per i gas medicali, oltre che di impianti elettrici conformi alle disposizioni vigenti.Una delle novità riguarda anche l’organizzazione del servizio: all’attività dell’OBI sarà infatti assegnato un medico dedicato alle funzioni specifiche dell’area. L’obiettivo è rafforzare la presa in carico dei pazienti e rendere più efficace la gestione dei percorsi che partono dal Pronto soccorso.L’Osservazione Breve Intensiva è pensata per quei pazienti che non possono essere dimessi immediatamente dopo la prima valutazione, ma che non necessitano necessariamente, almeno nell’immediato, di un ricovero ordinario.Attraverso l’OBI sarà possibile completare gli accertamenti diagnostici, osservare l’evoluzione del quadro clinico e decidere, sulla base delle condizioni del paziente, se procedere con la dimissione oppure con il ricovero.L’attivazione dei sei posti letto rappresenta quindi un ulteriore tassello nell’organizzazione dell’assistenza dell’ospedale di Modica, con una struttura dedicata a una fase particolarmente delicata del percorso del paziente in Pronto soccorso.