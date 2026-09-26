Settimana per l’Allattamento Materno: in provincia di Ragusa porte aperte nei Consultori e una rete globale a sostegno delle famiglie

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L’allattamento al seno rappresenta uno dei primi e più efficaci investimenti per la salute, lo sviluppo psicofisico e il benessere del bambino e della madre. Con l’avvicinarsi della Settimana per l’Allattamento al Seno, anche la provincia di Ragusa scende in campo con una serie di iniziative concrete di supporto, affiancandosi a un movimento di sensibilizzazione che coinvolge l’intero territorio nazionale e internazionale.

L’iniziativa in provincia di Ragusa: consulenze e incontri gratuiti nei Consultori

Dal 1° al 7 ottobre 2026, l’ASP di Ragusa promuove una serie di appuntamenti dedicati ai neogenitori nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021–2027 (cofinanziato dall’Unione Europea, Ministero della Salute e Regione Siciliana).

Il progetto locale, curato dalle équipe specializzate di “Ti ASPetto a Casa”, mette a disposizione consulenze individuali gratuite e incontri informativi incentrati sulla pratica dell’allattamento e sui suoi molteplici vantaggi:

Rafforzamento delle difese immunitarie del neonato;

del neonato; Crescita sana ed equilibrata ;

; Consolidamento del legame emotivo madre-figlio (bonding);

(bonding); Promozione del benessere emotivo e psicologico dell’intero nucleo familiare.

Gli incontri si terranno presso i principali Consultori Familiari del territorio:

Distretto di Ragusa (Consultorio Ragusa 2): informazioni e prenotazioni via email a tiaspettocasa.ragusa@asp.rg.it o al numero 0932 234147 .

(Consultorio Ragusa 2): informazioni e prenotazioni via email a o al numero . Distretto di Modica : email a tiaspettocasa.modica@asp.rg.it o al numero 0932 448982 .

: email a o al numero . Distretto di Vittoria: email a tiaspettocasa.vittoria@asp.rg.it o al numero 0932 999665 .

Oltre i confini iblei: il contesto nazionale e mondiale (SAM)

L’iniziativa iblea si inserisce all’interno della cornice più ampia della Settimana Mondiale dell’Allattamento (SAM), coordinata a livello globale dalla WABA (World Alliance for Breastfeeding Action) in collaborazione con OMS e UNICEF.

Le date nel mondo e in Italia: Mentre a livello internazionale la SAM si celebra storicamente nella prima settimana di agosto (1-7 agosto), in Europa e in Italia viene tradizionalmente posticipata alla prima settimana di ottobre (1-7 ottobre) , coincidendo simbolicamente con la 40ª settimana dell’anno (la durata media di una gravidanza).

Mentre a livello internazionale la SAM si celebra storicamente nella prima settimana di agosto (1-7 agosto), in Europa e in Italia viene tradizionalmente posticipata alla , coincidendo simbolicamente con la 40ª settimana dell’anno (la durata media di una gravidanza). L’obiettivo globale: La campagna non punta soltanto a informare le madri, ma richiama l’attenzione dell’intera società civile, del mondo del lavoro e delle istituzioni. L’obiettivo primario è creare una rete di protezione e supporto che permetta alle madri di allattare serenamente e senza discriminazioni nei luoghi pubblici, sui posti di lavoro e nei contesti comunitari.

La campagna non punta soltanto a informare le madri, ma richiama l’attenzione dell’intera società civile, del mondo del lavoro e delle istituzioni. L’obiettivo primario è che permetta alle madri di allattare serenamente e senza discriminazioni nei luoghi pubblici, sui posti di lavoro e nei contesti comunitari. Le indicazioni dell’OMS e del Ministero della Salute: Le linee guida internazionali raccomandano l’allattamento esclusivo al seno per i primi sei mesi di vita del neonato, proseguendo poi fino ai due anni (e oltre), affiancato da un’alimentazione complementare adeguata finché madre e bambino lo desiderano. In Italia, la Commissione per la promozione dell’allattamento materno del Ministero della Salute promuove ogni anno iniziative lungo tutta la penisola per abbattere le disuguaglianze di salute e garantire a ogni famiglia parità di accesso a consulenze qualificate.

Un supporto che non lascia sole le madri

Troppo spesso le difficoltà iniziali legate all’avvio dell’allattamento portano a interruzioni precoci non desiderate, dovute alla carenza di informazioni corrette o all’assenza di figure di supporto professionale sul territorio. Iniziative di prossimità come quelle attivate dall’ASP di Ragusa, integrate nei consultori e sostenute a livello nazionale e internazionale, riaffermano che l’allattamento non è un dovere solitario della donna, bensì una responsabilità condivisa di salute pubblica. La foto di questo articolo è generata con AI

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