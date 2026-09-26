È morto Peppe Privitera, Pozzallo perde un protagonista della sua storia: giornalista, ex amministratore, uomo di cultura

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Se ne è andato nel sonno, nel suo stile di uomo pacato, riflessivo ma deciso; l’uomo, il professionista che ha fatto la storia del giornalismo negli ultimi decenni raccontando della sua Pozzallo, del suo territorio ma anche di temi culturali e di impegno sociale. Peppe Privitera, 69 anni, è morto per un arresto cardiaco fulminante. A fare la scoperta stamattina la moglie. Una storia triste, un dolore immenso, una perdita importante. Fino ad ieri sera, intorno alle 22, era stato al telefono con il sindaco Roberto Ammatuna commentando l’esito della seduta del Consiglio comunale.

Quel Roberto Ammatuna, attuale primo cittadino, con il quale aveva fatto tanta strada insieme non lasciandosi mai forti di un impegno e di ideali che li accomunavano. Era stato assessore alla cultura della prima giunta di Roberto Ammatuna, addetto stampa a Palazzo La Pira ed era stato anche a Palermo presso l’Assessorato alla formazione per alcuni anni. Una grande esperienza nel mondo della politica e del giornalismo che riusciva a vivere con garbo e con l’attenzione che i tempi di ieri e di oggi reclamano. Pozzallo lo piange, lo piange la famiglia, gli amici, il suo mondo ricordandone il rigore e l’impegno che rimangono nella storia e da esempio.

Ciao, Peppe, non ci sentiremo più, non ci confronteremo più, non vivremo i bei momenti vissuti percorrendo la delicata strada dell’informazione, quella vera, puntuale, al servizio dei lettori e non leggeremo più i tuoi libri che avevi pubblicato. L’ultimo sarebbe uscito a breve. La direzione e la redazione di RagusaOggi sono vicini alla famiglia in questo momento di grande dolore.

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