Il funambolo camminerà nel vuoto tra i ponti: Ragusa riscopre la sua Vallata. Ecco il programma dei due giorni

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Per decenni la Vallata Santa Domenica è stata soprattutto un paesaggio da guardare dall’alto, attraversando i ponti del centro storico di Ragusa. Da questo fine settimana, invece, quella prospettiva cambia: la Vallata viene restituita ai ragusani e diventa uno spazio da attraversare, esplorare, conoscere e vivere.

L’apertura ufficiale è in programma questo fine settimana, sabato 26 e domenica 27 settembre, dopo un importante intervento di bonifica, riqualificazione, piantumazione e illuminazione. Quattro gli accessi disponibili: da via San Giuliano, dal lato del quartiere Cappuccini, da via Natalelli, sotto il Bam, dal sottopasso di via Dalla Chiesa e dall’area del Carmine, tra Ponte San Vito e il Santuario della Madonna del Carmine. L’accesso è libero.

La vera novità, però, non sarà soltanto poter scendere nella Vallata, ma scoprire quante cose possano accadere al suo interno. Per il primo fine settimana è stato infatti costruito un programma che trasforma l’area in un grande laboratorio a cielo aperto, con trekking, visite guidate, attività per bambini, sport, arte, musica, tradizioni e spettacoli.

E tra tutti gli appuntamenti ce n’è uno destinato inevitabilmente ad attirare gli occhi di tutta Ragusa.

Il funambolo sospeso tra i ponti

Domenica alle 18, il pubblico potrà assistere a una performance decisamente fuori dall’ordinario: Giuseppe Di Bella attraverserà la Vallata camminando su una slackline sospesa tra Ponte San Vito, il ponte Papa Giovanni XXIII, e Ponte Vecchio.

Saranno circa 130 metri di attraversamento nel vuoto, con il funambolo accompagnato dal vivo dalle percussioni di Salvo Cirrincione, percussionista palermitano e “regista sonoro” della performance.

Uno spettacolo offerto da Ricca IT, che trasformerà per alcuni minuti il paesaggio della Vallata in un vero palcoscenico sospeso. Non servirà alcun biglietto né prenotazione: la performance sarà a ingresso libero e potrà essere osservata da diverse prospettive, dai due ponti, dall’interno della Vallata e dai punti panoramici di via Dalla Chiesa e via San Giuliano.

Sarà probabilmente una delle immagini più suggestive del fine settimana: un uomo sospeso sopra la Vallata, tra due ponti che normalmente vengono attraversati guardando la città dall’alto, mentre sotto di lui si apre quello che fino a oggi è stato uno degli spazi meno accessibili del centro storico.

Ma il funambolo sarà soltanto uno dei momenti di un programma costruito per fare conoscere la Vallata attraverso esperienze molto diverse tra loro.

Dalla roccia alla foglia, dai falchi all’argilla

Tra le attività più curiose della domenica c’è, per esempio, “La Memoria nella Roccia”, un percorso accompagnato da due archeologi per leggere sulle pareti della Cava le tracce lasciate dalle comunità umane nel corso dei secoli, dalla preistoria fino all’epoca industriale.

Per i bambini, invece, c’è “Passaporto della foglia”, un laboratorio che parte dalla lettura di un albo illustrato e prosegue con una passeggiata esplorativa nella Vallata. Le foglie raccolte vengono poi osservate, analizzate, disegnate e descritte. Un modo semplice per trasformare una passeggiata nella natura in una piccola esperienza di scoperta.

Ancora più particolare è “Plasmare il tempo”, il laboratorio curato da SiciliAntica Ragusa. I bambini potranno sperimentare alcune delle tecniche utilizzate dagli uomini del passato per realizzare i recipienti senza l’utilizzo del tornio, modellando la pasta di sale e decorando le proprie creazioni con elementi naturali come foglie e conchiglie.

E poi c’è “Il primo volo”, un laboratorio dedicato alle discipline aeree che mette alla prova forza, elasticità, equilibrio e consapevolezza del corpo e che si conclude con una breve esibizione di danze aeree.

La Vallata diventa anche un luogo nel quale incontrare animali che appartengono a un immaginario antico. Alle 17.30 è previsto “Il volo del Falco”, un incontro ravvicinato con il mondo della falconeria, con la possibilità di conoscere i segreti di questa disciplina e osservare da vicino una poiana.

E per chi vuole misurarsi con una disciplina ancora più antica c’è il tiro con l’arco, accompagnato dalla presenza dei falconieri.

Non soltanto spettacoli: la Vallata da esplorare

Il programma propone anche diversi trekking e percorsi guidati, molti dei quali hanno già registrato il tutto esaurito. Si può attraversare la Vallata seguendo la sua vegetazione e la sua morfologia, oppure concentrarsi sulle tracce lasciate dall’uomo, sulla storia e sull’archeologia.

Uno dei percorsi porta alla scoperta della cosiddetta civiltà della Cava, dalla preistoria all’età moderna, mentre altre escursioni permettono di leggere insieme il paesaggio naturale e quello costruito dall’uomo.

Non mancano neppure le attività dedicate al benessere, dal Nordic Walking allo yoga, né quelle dedicate all’arte. Tra queste, OpenArt, una grande tavolata sociale di pittura nella quale tele, colori e tavolozze diventano strumenti per costruire un’esperienza artistica collettiva.

Ci sarà spazio anche per la storia raccontata attraverso immagini e video. La mostra fotografica “La Vallata nel tempo”, con gli scatti di Giorgio Colosi e Piero Murè, dialogherà con le proiezioni di “Ti racconto la Vallata…”, mentre nelle diverse latomie troveranno spazio musica e tradizioni.

Il sabato, inoltre, il programma sarà arricchito dal concerto di Giovanni Caccamo, alle 20 sul Ponte Nuovo di via Roma, mentre nella Vallata si alterneranno il cantastorie Gianni Rivela e i “Canti delle lingue sommerse” di Saro Tribastone e Angela Albanese.

Una nuova parte della città

La restituzione della Vallata Santa Domenica non è soltanto l’apertura di un nuovo spazio verde. È il recupero di una parte della città che per lungo tempo è rimasta sostanzialmente separata dalla vita quotidiana dei ragusani.

I lavori hanno comportato un’importante opera di bonifica, con la rimozione di oltre 90 tonnellate di rifiuti e la riparazione di numerose perdite fognarie in aree precedentemente difficilmente accessibili. Il risultato è uno spazio nel quale natura e testimonianze della storia convivono: le antiche latomie, il lavatoio, il ponticello, il ballatoio del Ponte dei Cappuccini, le tombe e le carcare tornano a essere elementi di un paesaggio che può finalmente essere attraversato.

Il sindaco Peppe Cassì ha sottolineato proprio questo cambio di prospettiva: la Vallata non più soltanto osservata dai ponti, ma vissuta dal suo interno. E il programma di questo primo fine settimana sembra costruito esattamente per accompagnare i cittadini alla scoperta di questa nuova dimensione.

Sabato la Vallata sarà aperta dalle 17 alle 20, domenica dalle 10 alle 20. Da lunedì 28 settembre sarà invece normalmente fruibile dalle 10 alle 17.

Il primo appuntamento è dunque già fissato. Una passeggiata, un trekking, un laboratorio con i bambini, una visita archeologica o semplicemente la curiosità di vedere cosa c’è dall’altra parte di quei ponti. E domenica pomeriggio, alle 18, basterà alzare gli occhi: per trenta minuti Giuseppe Di Bella sarà sospeso nel vuoto, trasformando la Vallata Santa Domenica nel palcoscenico di uno spettacolo che difficilmente passerà inosservato.

Il PROGRAMMA DETTAGLIATO

📅 SABATO 26 SETTEMBRE – A partire dal pomeriggio del sabato non potete mancare all’appuntamento! Basta scegliere un’escursione, un laboratorio, un’attività o semplicemente venire a passeggiare e rilassarsi in Vallata!

🎨 15:45 | L’arte del riciclo – LABORATORIO | bambini e adulti, 7+, a cura di AFAR, durata 3h 30′ – SOLD OUT

– LABORATORIO | bambini e adulti, 7+, a cura di AFAR, durata 3h 30′ – Un laboratorio che mette insieme arte, musica, lettura e teatro per stimolare creatività e capacità cognitive attraverso il gioco e la sperimentazione.

📍 Area LAB 1

Posti esauriti

🌿 18:00 | Laboratorio esperienziale in natura – LABORATORIO | bambini 4–10 anni, a cura di BOSCO LENTO, durata 1 – SOLD OUT

– LABORATORIO | bambini 4–10 anni, a cura di BOSCO LENTO, durata 1 Osservare, giocare, ascoltare e lasciarsi guidare dalla natura. Un’esperienza fatta di esplorazione libera, giochi sensoriali e creatività, che si conclude con una lettura condivisa con le famiglie.

📍 Piazza EVENTI 4

Posti esauriti

🥾 18:00 | Trekking tra natura, vegetazione e tracce dell’uomo – TOUR | ragazzi e adulti, 11+, a cura di GUIDE AMBIENTALI IBLEE Ragusa, durata 2h – SOLD OUT

– TOUR | ragazzi e adulti, 11+, a cura di GUIDE AMBIENTALI IBLEE Ragusa, durata 2h Un trekking ad anello lungo i versanti della Vallata per scoprire la sua morfologia, la vegetazione e le tante tracce lasciate dall’uomo nel paesaggio.

📍 Partenza: ingresso via Natalelli

Posti esauriti

🏺 18:00 | Alla scoperta della civiltà della Cava – TOUR | adulti e famiglie, a cura di AGT Ragusa, durata 2h – SOLD OUT

– TOUR | adulti e famiglie, a cura di AGT Ragusa, durata 2h Un viaggio nella storia della Vallata Santa Domenica, dalla preistoria all’età moderna, tra testimonianze archeologiche, storia e trasformazioni del paesaggio.

📍 Punto di partenza: Chiesa del Monastero di S. Teresa – Carmelitane (alias ‘Ntuppatiedi), via Marsala 64, Ragusa

Posti esauriti

🌿 18:00 | Trekking tra storia, archeologia e natura – TOUR | per tutti, 7+, a cura di KALURA, durata 2h – SOLD OUT

– TOUR | per tutti, 7+, a cura di KALURA, durata 2h Un’escursione per conoscere la Vallata attraverso i suoi aspetti storici, archeologici e naturalistici e vivere, con tutti e cinque i sensi, il cuore verde di Ragusa.

📍 Partenza: ingresso via Natalelli

Posti esauriti

🧘 18:30 | Yoga in Vallata – SPORT | per tutti, a cura di CARMELO BATTAGLIA, durata 1h – SOLD OUT

– SPORT | per tutti, a cura di CARMELO BATTAGLIA, durata 1h – Un appuntamento dedicato al benessere, al respiro e alla pratica condivisa, immersi nel verde e nel silenzio della Vallata.

📍 Piazza EVENTI 4

Posti esauriti

🚶 18:30 | Il Parco in Cammino: a passo di Nordic Walking – SPORT | adulti e famiglie, 8+, a cura di NORDIC WALKING RAGUSA, durata 45 min – SOLD OUT

– SPORT | adulti e famiglie, 8+, a cura di NORDIC WALKING RAGUSA, durata 45 min Profumi, colori e sentieri per staccare la spina e riconnettersi con la natura. Una dimostrazione tecnica e una prova pratica per imparare a utilizzare i bastoncini da Nordic Walking e scoprire la corretta rullata del piede.

📍 Partenza e arrivo: Piazza EVENTI 4

Posti esauriti

🎵 SPECIALE SABATO SERA 20:00 | CACCAMO IN CONCERTO sul Ponte Nuovo di via Roma – La serata continua fuori dalla Vallata, sul Ponte Nuovo di via Roma. Un concerto speciale con Giovanni Caccamo, con la città e la Vallata a fare da scenario. 📍 Ponte Nuovo, via Roma. INGRESSO LIBERO

🎭 DURANTE IL SABATO

📷 La Vallata nel tempo – MOSTRA FOTOGRAFICA, foto di Giorgio Colosi e Piero Murè, 📍 Archivio della memoria 9

🎥 Ti racconto la Vallata… – PROIEZIONI, contenuti video forniti da Archivio degli Iblei, 📍 Latomia delle Proiezioni 5

🗣️ Il Cantastorie – TRADIZIONI, a cura di Gianni Rivela, 📍 Latomia delle Carcàre 6 – 16:00-18:00

🎹 Canti delle lingue sommerse – TRADIZIONI / MUSICA, a cura di Saro Tribastone e Angela Albanese, 📍 Latomia della Musica 7 – 18:00-20:00

Stand Ragusa Attiva: info e gadget

Stand Patti Digitali: info

📅 DOMENICA 27 SETTEMBRE – La domenica le attività iniziano dal mattino e si va avanti fino al tramonto: una giornata intera per esplorare la Vallata, tra escursioni, laboratori, sport, spettacoli e musica.

🥾 10:00 | Trekking tra natura, vegetazione e tracce dell’uomo – TOUR | ragazzi e adulti, 11+, a cura di GUIDE AMBIENTALI IBLEE Ragusa, durata 2h – SOLD OUT

– TOUR | ragazzi e adulti, 11+, a cura di GUIDE AMBIENTALI IBLEE Ragusa, durata 2h Un trekking ad anello per scoprire natura, morfologia e tracce della presenza dell’uomo nella Vallata.

📍 Partenza: ingresso via Natalelli

Posti esauriti

🏺 10:00 | Alla scoperta della civiltà della Cava – TOUR | adulti e famiglie, a cura di AGT Ragusa, durata 2h – SOLD OUT

– TOUR | adulti e famiglie, a cura di AGT Ragusa, durata 2h – Un percorso nella storia della Vallata Santa Domenica, dalla preistoria all’età moderna, attraverso le testimonianze archeologiche e storiche del territorio.

📍 Punto di partenza: Chiesa del Monastero di S. Teresa – Carmelitane (alias ‘Ntuppatiedi), via Marsala 64, Ragusa

Posti esauriti

🌿 10:00 | Trekking tra storia, archeologia e natura – TOUR | per tutti, 7+, a cura di KALURA, durata 2h – SOLD OUT

– TOUR | per tutti, 7+, a cura di KALURA, durata 2h – Un’escursione per conoscere la Vallata attraverso storia, archeologia e natura.

📍 Partenza: ingresso via Natalelli

Posti esauriti

🏺 10:30 | La Memoria nella Roccia – TOUR | adulti, a cura di SICILIANTICA Ragusa, durata 1h 30′ – SOLD OUT

– TOUR | adulti, a cura di SICILIANTICA Ragusa, durata 1h 30′ – Due archeologi accompagneranno i partecipanti alla scoperta della millenaria relazione tra comunità umane, roccia e paesaggio. Le pareti della Cava diventano un vero e proprio palinsesto della storia, dalla preistoria all’epoca industriale.

📍 Partenza: ingresso via S. Giuliano 📍 Arrivo: ingresso via Dalla Chiesa

Posti esauriti

🎨 10:30 | Workshop di pittura – LABORATORIO | bambini e adulti, a cura di RICRIA, durata 2h – SOLD OUT

– LABORATORIO | bambini e adulti, a cura di RICRIA, durata 2h – Un laboratorio di pittura acrilica su tela per grandi e piccoli artisti.

📍 Area LAB 3

Posti esauriti

🎨 11:00 | Passaporto della foglia – LABORATORIO | 6-99 anni, a cura di COLLETTIVO OCRA, durata 1h 30′ – SOLD OUT

– LABORATORIO | 6-99 anni, a cura di COLLETTIVO OCRA, durata 1h 30′ – Lettura di albo illustrato a tema, breve passeggiata esplorativa, raccolta delle foglie, analisi, disegno e descrizione su cartocino

📍 Area LAB 2

Posti esauriti

🤸 11:00 | Il primo volo – LABORATORIO / SPETTACOLO | ragazzi e adulti, a cura di ETAEREA, durata 1h 15′ – SOLD OUT

– LABORATORIO / SPETTACOLO | ragazzi e adulti, a cura di ETAEREA, durata 1h 15′ – Un’esperienza per scoprire il mondo delle discipline aeree, lavorando su forza, elasticità, equilibrio e consapevolezza del proprio corpo. Al termine, una breve esibizione di danze aeree.

📍 Piazza EVENTI 4

Posti esauriti

🎨 14:30 | Workshop di pittura – LABORATORIO | bambini e adult, a cura di RICRIA, durata 2 – SOLD OUT

– LABORATORIO | bambini e adult, a cura di RICRIA, durata 2 – Pennelli, colori e tela: un laboratorio di pittura acrilica aperto a tutti, per lasciare spazio alla propria creatività.

📍 Area LAB 3

Posti esauriti

🥾 15:00 | Trekking tra natura, vegetazione e tracce dell’uomo – TOUR | ragazzi e adulti, 11+, a cura di GUIDE AMBIENTALI IBLEE Ragusa, durata 2h – SOLD OUT

– TOUR | ragazzi e adulti, 11+, a cura di GUIDE AMBIENTALI IBLEE Ragusa, durata 2h – Un trekking ad anello per scoprire natura, morfologia e tracce della presenza dell’uomo nella Vallata.

📍 Partenza: ingresso via Natalelli

Posti esauriti

🏹 15:30 e 16:15 | Tiro con l’arco – SPORT | per tutti, a cura di ASS. FALCONIERI DELLA CONTEA e CLAUDIO CANDIDO, durata 40 min – SOLD OUT

– SPORT | per tutti, a cura di ASS. FALCONIERI DELLA CONTEA e CLAUDIO CANDIDO, durata 40 min – Una disciplina antica e affascinante da provare per mettere alla prova la propria abilità. E mentre si prende la mira… ci saranno anche i falchi a fare compagnia ai partecipanti!

📍 Area 8

Posti esauriti

🌿 16:00 | Trekking tra storia, archeologia e natura – TOUR | per tutti, 7+, a cura di KALURA, durata 2h – SOLD OUT

– TOUR | per tutti, 7+, a cura di KALURA, durata 2h Un nuovo appuntamento per esplorare la Vallata e scoprirne il patrimonio storico, archeologico e naturalistico.

📍 Partenza: ingresso via Natalelli

Posti esauriti

🏺 16:00 | Plasmare il tempo – LABORATORIO | bambini 7–10 anni, a cura di SICILIANTICA Ragusa, durata 1h – SOLD OUT

– LABORATORIO | bambini 7–10 anni, a cura di SICILIANTICA Ragusa, durata 1h – Come facevano i nostri antenati a realizzare i loro vasetti senza il tornio? I bambini potranno sperimentare antiche tecniche di foggiatura utilizzando la pasta di sale e decorare le proprie creazioni con elementi offerti dalla natura, come conchiglie e foglie.

📍 Area LAB da definire

Posti esauriti

🏺 16:30 | Alla scoperta della civiltà della Cava – TOUR | adulti e famiglie, a cura di AGT Ragusa, durata 2h – SOLD OUT

– TOUR | adulti e famiglie, a cura di AGT Ragusa, durata 2h – Un viaggio nella storia della Vallata, dalla preistoria all’età moderna, tra archeologia, paesaggio e testimonianze della civiltà della Cava.

📍 Punto di partenza: Chiesa del Monastero di S. Teresa – Carmelitane (alias ‘Ntuppatiedi), via Marsala 64, Ragusa

Posti esauriti

🤸 16:30 | Il primo volo – LABORATORIO / SPETTACOLO | ragazzi e adulti, a cura di ETAEREA, durata 1h 15′ – SOLD OUT

– LABORATORIO / SPETTACOLO | ragazzi e adulti, a cura di ETAEREA, durata 1h 15′ – Scopri il fascino delle discipline aeree e mettiti alla prova tra equilibrio, forza e consapevolezza del corpo. A seguire, una breve esibizione di danze aeree.

📍 Piazza EVENTI 4

Posti esauriti

🗣️ 17:00 | Dagli spazi urbani e naturali per lo sport all’aperto al cammino di Santiago…. Al cammino di San Giacomo siciliano – TALK | per tutti, 12+, con Simone Di Grandi e Antonio Giannone, durata 45 min

– TALK | per tutti, 12+, con Simone Di Grandi e Antonio Giannone, durata 45 min Dall’esperienza di Antonio Giannone, che ha percorso 4.000 km a piedi da Scicli a Santiago di Compostela, al nuovo percorso di San Giacomo in salsa siciliana: un racconto di cammini, territori e nuove strade da percorrere.

📍 Latomia delle Proiezioni 5

INGRESSO LIBERO

🥾 17:30 | Trekking tra natura, vegetazione e tracce dell’uomo – TOUR | ragazzi e adulti, 11+, a cura di GUIDE AMBIENTALI IBLEE Ragusa, durata 2h – SOLD OUT

– TOUR | ragazzi e adulti, 11+, a cura di GUIDE AMBIENTALI IBLEE Ragusa, durata 2h Un trekking ad anello per osservare da vicino la natura e le tracce dell’uomo che hanno modellato nel tempo la Vallata.

📍 Partenza: ingresso via Natalelli

Posti esauriti

🦅 17:30 | Il volo del Falco – SPETTACOLO | per tutti, a cura di ASS. FALCONIERI DELLA CONTEA e CLAUDIO CANDIDO, durata 20 min

– SPETTACOLO | per tutti, a cura di ASS. FALCONIERI DELLA CONTEA e CLAUDIO CANDIDO, durata 20 min Conoscete i segreti della falconeria? Avete mai visto da vicino una poiana? Un incontro ravvicinato con questi straordinari animali per scoprire il mondo della falconeria.

📍 Area Infopoint Ponte Vecchio

INGRESSO LIBERO

🤸 18:00 | Il Funambolo tra i Ponti – SPETTACOLO DI SLACKLINE, durata 30 min Un filo sospeso, i ponti della città e una sfida all’equilibrio: uno spettacolo sorprendente offerto da Ricca IT. 📍 Attraversamento tra Ponte S. Vito (ponte Papa Giovanni XXIII) e Ponte Vecchio, 130 m di fiato sospeso vedranno il funambolo GIUSEPPE DI BELLA, accompagnato dal percussionista palermintano SALVO CIRRINCIONE, “regista sonoro” della performance. INGRESSO LIBERO

🎨 18:30 | OpenArt – Tavolata sociale d’arte e pittura – LABORATORIO | per tutti, a cura di ARTLAND, durata 2h – SOLD OUT

– Tavolata sociale d’arte e pittura – LABORATORIO | per tutti, a cura di ARTLAND, durata 2h – Una grande tavolata, tele, colori e tavolozze: ognuno potrà dare libero spazio alla propria creatività e contribuire a un’esperienza artistica collettiva.

📍 Area LAB 1

Posti esauriti

🚶 18:30 | Il Parco in Cammino: a passo di Nordic Walking – SPORT | adulti e famiglie, 8+, a cura di NORDIC WALKING RAGUSA, durata 45 min – SOLD OUT

– SPORT | adulti e famiglie, 8+, a cura di NORDIC WALKING RAGUSA, durata 45 min – Un ultimo appuntamento per camminare, respirare e riconnettersi con la natura attraverso il Nordic Walking.

📍 Partenza e arrivo: Piazza EVENTI 4

Posti esauriti

🎭 DURANTE LA DOMENICA

📷 La Vallata nel tempo – MOSTRA FOTOGRAFICA, foto di Giorgio Colosi e Piero Murè, 📍 Archivio della memoria 9

🎥 Ti racconto la Vallata… – PROIEZIONI, contenuti video forniti da Archivio degli Iblei, 📍 Latomia delle Proiezioni 5

🎶 Armonie della Terra – TRADIZIONI, a cura di Andrea Chessari, 📍 Latomia delle Carcàre 6 – 10:30-12:30

🎵 Suoni d’arpa – MUSICA, a cura di Giulia Guastella, 📍 Latomia della Musica 7 – 10:30-12:30

🎶 Piano in grotta – MUSICA, a cura di Marco Cascone, 📍 Latomia della Musica 7 – 16:00-18:00

Stand Ragusa Attiva: info e gadget

Stand Patti Digitali: info

Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita, alcuni su prenotazione, altri a ingresso libero. Presto sarà scaricabile il programma con la mappa. Sarà possibile effettuare prenotazioni alle attività, fino ad esaurimento posti fino alle ore 13:00 del 26 settembre 2026. La foto di questo articolo è generata con AI

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