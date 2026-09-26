Una storia simbolo dell’Italia diventa un film: le prime riprese saranno nel Ragusano

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La storia di Franca Viola, che ancora giovanissima disse ‘no’ al matrimonio riparatore, dopo esser stata il tema di una rappresentazione teatrale diventerà ora un film.Stretto riserbo, ancora, sul nome degli attori che compongono il cast del film diretto da Cristina Comencini. E’ certo, invece, che stanno per partire le prime riprese con location scelte nel Ragusano.

La storia che prende spunto e rende omaggio a Franca Viola, oggi 78enne, è tratta dal romanzo “Oliva Denaro”, scritto da Viola Ardone, ed. Einaudi 2021. Nella realtà, Franca Viola, a metà degli anni Sessanta, poco meno che diciottenne, venne rapita e violentata ad Alcamo e rifiutò le nozze riparatrici permettendo, con il supporto della famiglia, di arrestare il rapitore che abusò di lei ed i suoi complici

La vicenda personale di Franca Viola diventò un caso nazionale di ribellione, libertà e diritti, l’inizio di un movimento di opinione che portò a riconoscere lo stupro come un reato contro la persona e non più contro la morale. Sarà la terra iblea a fare da sfondo al racconto cinematografico di una storia che è diventata una piece teatrale con Ambra Angiolini protagonista, diretta da Giorgio Gallione.

La produzione Palomar ha affidato la regia a Cristina Comencini: nel film “Oliva Denaro” sarà una quindicenne ma ancora stretto riserbo sul nome della giovanissima protagonista e sui nomi degli altri attori.

Trapela qualcosa invece sull’inizio delle riprese. A fare da apripista i provvedimenti amministrativi necessari per permetterne l’avvio, previsto per la prossima settimana. Nel caso specifico all’albo pretorio del Comune di Scicli è pubblicata l’ordinanza sull’uso dei luoghi e sul divieto di accesso ad essi. Si specifica anche dove si gira; l’ex Fornace Penna e le aree circostanti ospiteranno le prime riprese. La Palomar arriva il 29 settembre a Punta Pisciotto per starvi fino al 3 ottobre con divieto di sosta in via della Fornace e poi ancora nel tratto fra la Fornace Penna e la spiaggia e nel tratto da via Toledo a via Malaga. Quattro giorni di riprese a Sampieri. Poi la troupe si sposterà nelle altre location iblee: da Chiaramonte Gulfi a Ragusa. Se Scicli è stata la città di “Vigata” de “Il commissario Montalbano”, Chiaramonte Gulfi sarà la città di “Martorana” nel film “Oliva Denaro” tratto dall’omonimo romanzo di Viola Ardone. La storia della “ragazza che disse no” sarà un bel lavoro cinematografico come lo è stato quello teatrale, soprattutto perchè rappresenta l’occasione per parlare e riflettere sulla violenza femminile che, oggi, è uno dei fenomeni più gravi che vive la società.

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