Svolta al Servizio di Psicologia all’Asp di Ragusa: Mariacristina Tomaselli è il nuovo direttore

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Cinque anni alla guida del Servizio di Psicologia dell’ASP di Ragusa. La dottoressa Mariacristina Tomaselli è stata nominata direttore della U.O.C. Servizio di Psicologia al termine della selezione pubblica per titoli e colloquio. Un incarico di responsabilità che arriva al termine di un percorso professionale maturato nel campo della salute mentale, con una particolare esperienza nell’assistenza alle persone più fragili e nei percorsi terapeutici e riabilitativi.

Mariacristina Tomaselli nuovo direttore del Servizio di Psicologia

La nomina assegna alla dottoressa Tomaselli la direzione di una struttura che opera trasversalmente all’interno dell’Azienda sanitaria, mettendo in relazione attività ospedaliere e servizi territoriali e collaborando con le diverse équipe multiprofessionali.

La professionista ha conseguito la laurea in Psicologia all’Università Cattolica di Milano, per poi specializzarsi in Psicologia del Ciclo di vita all’Università di Milano-Bicocca e in Psicoterapia a indirizzo psicoanalitico presso l’Istituto superiore di Studi freudiani “Jacques Lacan” di Catania. Alla formazione clinica ha inoltre affiancato un master executive in ambito manageriale.

Esperienza nella salute mentale e nei percorsi di cura

Nel corso della sua carriera Tomaselli ha lavorato nell’ambito degli interventi terapeutici e riabilitativi rivolti alla salute mentale degli adulti e dei minori. Tra i settori nei quali ha maturato una particolare esperienza figurano il trattamento dei pazienti gravi, la psicologia penitenziaria, l’esecuzione penale e la prevenzione del rischio suicidario.

Un percorso professionale sviluppato quindi lungo ambiti complessi, nei quali l’intervento psicologico si intreccia con la necessità di costruire percorsi personalizzati e una stretta collaborazione tra diverse professionalità.

Il ruolo all’interno dell’ASP di Ragusa

Prima della nuova nomina, la dottoressa Tomaselli ha ricoperto diversi incarichi all’interno del Servizio di Psicologia, diventando referente per le attività psicologiche e psicodiagnostiche del Dipartimento di Salute mentale e del Ser.D.

È inoltre componente del gruppo multidisciplinare interdipartimentale dedicato ai Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e coordina il “Progetto Salpiamo”, finalizzato al potenziamento dei servizi di salute mentale.

Tra gli incarichi ricoperti figura anche quello di referente aziendale del sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari.

Dalla salute mentale ai percorsi per gli autori di reato

La nuova direttrice fa parte anche del Punto unico regionale, organismo impegnato nella gestione dei percorsi terapeutici e riabilitativi destinati ai pazienti autori di reato sottoposti a misure di sicurezza.

A questo si aggiunge un’intensa attività nel campo della formazione: Tomaselli è stata relatrice e responsabile scientifica di numerosi corsi e convegni dedicati alle tematiche del settore.

“Centralità della persona e cura delle relazioni”

Il nuovo incarico viene accompagnato da una visione che mette al centro la persona e la capacità dei servizi di lavorare in rete.

“Mi sento onorata di dirigere una struttura di cruciale importanza all’interno dell’Azienda”, dichiara Mariacristina Tomaselli. “Al centro del nostro lavoro ci sono le persone, con le loro sofferenze e fragilità”.

La nuova direttrice sottolinea quindi la natura trasversale del Servizio di Psicologia e la necessità di rafforzare il collegamento tra i diversi servizi aziendali: “Sarà quindi fondamentale integrare il nostro lavoro con quello delle équipe multiprofessionali. Centralità della persona e cura delle relazioni saranno le parole chiave del mio mandato”.

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