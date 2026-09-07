Nuova Acropoli Ragusa riparte dopo l’estate: filosofia, miti, geroglifici e lettura al centro del nuovo programma

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Dopo la pausa estiva, Nuova Acropoli Ragusa torna a pieno ritmo con un nuovo programma di attività culturali pensato come un viaggio alla scoperta delle radici più profonde dell’animo umano. Filosofia, storia, mito e antiche civiltà saranno i fili conduttori di un calendario che propone occasioni di approfondimento, confronto e crescita personale.

L’associazione culturale rilancia così la propria presenza sul territorio con una proposta rivolta a chi desidera avvicinarsi alla cultura attraverso percorsi accessibili e capaci di collegare la conoscenza del passato alle domande e alle sfide della vita contemporanea.

Si parte con l’Odissea e il viaggio interiore dell’eroe

Il primo appuntamento è fissato per sabato 19 settembre alle 18.30, con l’incontro culturale dal titolo “Odissea: il viaggio interiore dell’eroe”.

L’incontro inaugurerà “Il filo d’oro dei miti”, un ciclo composto da tre conferenze dedicate ad alcuni dei grandi racconti del mondo antico. Attraverso i miti, il percorso accompagnerà i partecipanti a confrontarsi con temi universali e con simboli che continuano a parlare all’uomo anche a distanza di secoli.

Dopo l’Odissea, il calendario proporrà infatti altri due appuntamenti dedicati a “Il mito di Eros e Psiche” e “Il mito di Iside e Osiride”, tre tappe di un percorso attraverso storie, archetipi e significati capaci di attraversare epoche e culture.

Torna il Corso di Filosofia d’Oriente e d’Occidente

Tra le proposte consolidate dell’associazione torna anche il Corso di Filosofia d’Oriente e d’Occidente, in programma ogni lunedì alle ore 18.

Il percorso alternerà teoria e pratica, con l’obiettivo di offrire un primo approccio alla filosofia non soltanto come disciplina da studiare, ma anche come strumento da applicare concretamente alla quotidianità.

Gli insegnamenti della tradizione classica saranno così presentati come occasioni di riflessione su temi che riguardano la vita di ogni giorno, in un percorso aperto a chiunque voglia avvicinarsi alla filosofia.

Dalla filosofia all’antico Egitto: arrivano i geroglifici

La novità di quest’anno guarda invece direttamente all’antico Egitto. Tra le nuove attività proposte da Nuova Acropoli Ragusa c’è infatti il corso base “Imparare a leggere i geroglifici”.

Un appuntamento pensato per gli appassionati di storia, archeologia e mistero, che permetterà di entrare nel mondo della scrittura egizia e di muovere i primi passi nella decifrazione degli antichi testi.

Un modo originale per avvicinarsi a una delle civiltà più affascinanti della storia, trasformando la curiosità per il passato in un vero percorso di conoscenza.

Una giornata per riscoprire il valore del silenzio e della lettura

Nel nuovo programma trova spazio anche la “Giornata di lettura”, iniziativa dedicata agli amanti dei libri e alla riscoperta della lettura come esperienza individuale, ma anche collettiva.

I partecipanti saranno invitati a portare con sé un libro a scelta e a condividere uno spazio nel quale immergersi completamente nella lettura. Nessuna particolare formula, ma la possibilità di stare insieme leggendo, riflettendo, sottolineando e lasciandosi accompagnare dal silenzio.

Un’occasione per recuperare un tempo spesso difficile da ritagliare nella quotidianità e riscoprire il valore della concentrazione e della condivisione silenziosa.

A Ragusa un nuovo calendario all’insegna della cultura

Con il nuovo programma, Nuova Acropoli Ragusa propone dunque un calendario che attraversa mondi apparentemente lontani ma accomunati dalla ricerca della conoscenza: dalla filosofia ai grandi miti, dall’antico Egitto alla lettura.

Un’offerta culturale che punta a creare occasioni di incontro e approfondimento e che invita a guardare alla cultura non come qualcosa di distante, ma come uno strumento vivo per comprendere meglio se stessi, gli altri e il mondo.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione e sulla sede degli incontri è possibile contattare la segreteria di Nuova Acropoli Ragusa, in via G. Carducci 66, all’indirizzo email ragusa@nuovaacropoli.it oppure al numero 351 883 1515.

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