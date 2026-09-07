“Allo specchio”; a Modica il mondo di Sofia Storniolo tra volti, corpi e immaginazione

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Un segno libero, immediato, ironico. Figure, volti, corpi e scene quotidiane che sulla carta cambiano forma, proporzioni e significato. È questo il mondo di Sofia Storniolo, protagonista della mostra personale “Allo specchio”, che sarà ospitata negli spazi di Lo Magno artecontemporanea a Modica dall’11 settembre al 14 novembre 2026.

L’inaugurazione è in programma venerdì 11 settembre alle ore 19, quando la galleria modicana aprirà le porte al pubblico per presentare una selezione di disegni realizzati su diversi supporti cartacei. Un percorso nel quale il disegno diventa strumento di osservazione, immaginazione e trasformazione della realtà.

Volti e corpi al centro di un segno libero e immediato

Nelle opere di Sofia Storniolo le figure assumono un ruolo centrale. Volti, corpi e posture diventano elementi di composizioni nelle quali nulla appare definitivamente fissato.

Le proporzioni cambiano, le fisionomie si trasformano, le posture raccontano situazioni e stati d’animo. Il tratto dell’artista conserva una dimensione spontanea e diretta, capace di catturare un dettaglio e trasformarlo rapidamente in qualcosa di inatteso.

È proprio nel rapporto tra ciò che viene osservato e ciò che viene immaginato che prende forma il linguaggio dell’artista, caratterizzato da una vena ironica e da una libertà espressiva che lascia spazio all’imprevisto.

“Allo specchio”, quando l’identità diventa una domanda

Il titolo della mostra richiama un gesto quotidiano e familiare: guardarsi allo specchio e riconoscere la propria immagine. Ma quello stesso gesto può trasformarsi in una domanda più profonda su identità, percezione e rappresentazione.

Lo specchio, infatti, restituisce un’immagine che sembra coincidere con ciò che siamo, ma che può assumere significati differenti ogni volta che la osserviamo.

Nel testo che accompagna la mostra, Marina Mottin sottolinea proprio questa dimensione: “L’immagine che lo specchio riflette non è garanzia di verità, ma la conferma che identità e percezione sono costruzioni instabili.”

Una riflessione che trova nel disegno di Storniolo una particolare corrispondenza: le figure sembrano riconoscibili, ma allo stesso tempo sfuggono a una definizione univoca.

Il disegno come spazio di libertà

“Allo specchio” mette dunque al centro una pratica artistica apparentemente semplice, ma capace di aprire molteplici possibilità interpretative. Il disegno resta il punto di partenza e, insieme, il luogo nel quale la realtà può essere deformata, reinventata e osservata da prospettive diverse.

La quotidianità entra sulla carta senza perdere la propria immediatezza, ma viene trasformata attraverso un segno che non cerca necessariamente la perfezione. Al contrario, è proprio la libertà del tratto a diventare elemento distintivo del lavoro di Sofia Storniolo.

Sofia Storniolo arriva a Modica

Con questa personale, Lo Magno artecontemporanea porta dunque a Modica il lavoro di un’artista che fa del disegno uno strumento profondamente personale, capace di muoversi tra osservazione e immaginazione.

La mostra invita il pubblico a entrare in questo universo fatto di volti, corpi e situazioni sospese tra realtà e invenzione, dove anche un’immagine apparentemente familiare può improvvisamente diventare altro.

“Allo specchio” sarà visitabile dall’11 settembre al 14 novembre 2026. L’ingresso è libero.

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