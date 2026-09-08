A Vittoria controlli a tappeto nel centro storico: 6 monopattini sequestrati e 21 sanzioni

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Cinque pattuglie in strada, 21 sanzioni per violazioni del Codice della Strada, sei monopattini sequestrati e 21 persone identificate. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato ieri pomeriggio dalla Polizia Locale di Vittoria tra via Cavour, piazza del Popolo e via Vicenza, con un’attenzione particolare alla prevenzione del bivacco e alle situazioni potenzialmente legate al degrado urbano.

Cinque pattuglie nel cuore di Vittoria

Il servizio ha visto impegnate cinque auto della Polizia Locale, con una presenza capillare nelle principali aree del centro storico. Gli agenti hanno concentrato l’attività sulla circolazione stradale, sul rispetto delle regole e sulla vivibilità degli spazi pubblici.

Un presidio rafforzato che punta a garantire maggiore sicurezza nelle zone maggiormente frequentate e a prevenire comportamenti capaci di compromettere il decoro del centro cittadino.

Sequestrati sei monopattini e 21 sanzioni

Particolarmente significativo il capitolo relativo alla circolazione stradale. Nel corso dei controlli sono state elevate 21 sanzioni per violazioni del Codice della Strada e sono stati sequestrati sei monopattini.

Gli interventi si inseriscono nell’attività di controllo della mobilità urbana e di verifica del rispetto delle norme che regolano la circolazione nel centro storico.

Identificate 21 persone e circa 100 attenzionate

Nel corso dell’operazione sono state identificate 21 persone. Altre circa 100 sono state attenzionate nell’ambito dell’attività di prevenzione del bivacco.

Due persone sono state inoltre destinatarie di ordini di comparizione presso la Questura di Ragusa. L’azione della Polizia Locale ha quindi interessato non soltanto la viabilità, ma anche la prevenzione di quelle situazioni che possono incidere sulla sicurezza e sulla vivibilità degli spazi pubblici.

L’operazione non sarebbe destinata a rimanere un episodio isolato. Il servizio rientra infatti in un più ampio piano di controllo e presidio del territorio predisposto dalla Polizia Locale di Vittoria, che proseguirà nei prossimi giorni con particolare attenzione al centro storico e alle aree maggiormente frequentate.

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