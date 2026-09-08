Tentano di forzare il portone di un condominio a Comiso: denunciati due minorenni

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Notte movimentata a Comiso, dove l’intervento dei Carabinieri ha consentito di bloccare due giovanissimi che, secondo la ricostruzione investigativa, stavano tentando di forzare il portone d’ingresso di un condominio.

L’episodio è avvenuto nella notte del 27 agosto 2026 in via dei Lecci. A intervenire sono stati i Carabinieri della Stazione di Chiaramonte Gulfi, supportati dai militari dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. di Vittoria, che hanno sorpreso i due giovani direttamente sul posto.

Il portone forzato e l’intervento dei Carabinieri

I due ragazzi, di 14 e 15 anni, entrambi residenti a Comiso e già noti alle forze dell’ordine, si sarebbero introdotti all’interno dello stabile dopo aver forzato e danneggiato il portoncino d’ingresso.

L’arrivo dei militari ha interrotto il tentativo e permesso di bloccare i due minorenni prima che potessero portare a termine l’azione. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare diversi arnesi ritenuti idonei allo scasso, che sono stati sequestrati e saranno custoditi in attesa del deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato.

La denuncia alla Procura per i Minorenni

I due giovani sono stati denunciati in stato di libertà e deferiti alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catania. I reati contestati sono, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, tentato furto aggravato, danneggiamento e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

L’intervento dei militari ha dunque evitato che il tentativo potesse trasformarsi in un furto consumato all’interno dello stabile. Resta ora da chiarire, attraverso gli accertamenti dell’autorità giudiziaria, ogni ulteriore circostanza relativa alla vicenda.

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